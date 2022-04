Kamil Grabara z rekordem ligi duńskiej!

Może i Rafał Gikiewicz najgłośniej domaga się powołania do reprezentacji Polski, ale inni także nie próżnują. Kamil Grabara wczoraj podbił ponad 20-letni rekord ligi duńskiej!

28 listopada ubiegłego roku Louka Prip, zawodnik Aalborga, strzelił gola przeciwko FC Kopenhaga i to był… ostatni raz, gdy Kamil Grabara musiał wyjmować piłkę z siatki podczas meczów ligowych! To było w 16. minucie spotkania, które jego ekipa wygrała 3:1. Potem stołeczny zespół wygrał siedem kolejnych meczów, ale już bez straty gola. Tym samym Kamil Grabara pobił rekord jeszcze z ubiegłego wieku! W sezonie 1999/2000 Jan Hoffman nie wpuścił gola przez 678 minut. Teraz Polak przebił jego rezultat o 26 minut i przekroczył granicę 700 minut z czystym kontem.

Warto dodać, że rekord udało się pobić w bardzo ważnym meczu z Midtjylland. Mowa bowiem o spotkaniu lidera z wiceliderem. Przed spotkaniem przewaga Kopenhagi wynosiła 6pkt, a teraz stołeczna ekipa zwiększyła ją o kolejne trzy. Po 24. kolejkach zatem ekipa polskiego bramkarza jest na najlepszej drodze w kierunku mistrzostwa. Do końca sezonu pozostało jednak jeszcze osiem kolejek.

To było już 19. czyste konto dla Polaka w tym sezonie licząc wszystkie rozgrywki. Kamil Grabara trafił do stolicy Danii latem ubiegłego roku. Po kilku wypożyczeniach z Liverpoolu, zdecydował się na stałe opuścić The Reds. Duńczycy zdecydowali się zapłacić 3,5 miliona euro i podpisać kontrakt do 2026 roku.