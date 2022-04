Kicker: Rafał Gikiewicz w 11. kolejki

Punktów nie udało się zdobyć, ale są plusy. Rafał Gikiewicz ma za sobą niezwykle udany występ w Monachium. Puścił tylko jednego gola, po rzucie karnym Roberta Lewandowskiego. To dało 3pkt Bayernowi, ale polski golkiper dostał wyróżnienie za to spotkanie.

Bardzo długo Bayern Monachium męczył się z Augsburgiem w sobotnie popołudnie. Rafał Gikiewicz dwoił się i troił w bramce gości. Zapewne zachowałby czyste konto, gdyby nie sytuacja z końcówki meczu. Ręka w polu karnym, system VAR w akcji i rzut karny dla gospodarzy. Robert Lewandowski pokonał rodaka i Bayern wygrał 1:0. Jednak to występ pokonanego zasłużył na wyróżnienie. Po raz pierwszy w tym sezonie golkiper Augsburga znalazł się w najlepszej jedenastce kolejki wg prestiżowego Kickera.

Drużyna Tygodnia w Bundeslidze od Kickera. Wyróżniony jeden Polak – Rafał Gikiewicz. 📷 Kicker pic.twitter.com/nFxKnRkAbH — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) April 10, 2022

Rafał Gikiewicz i jego Augsburg po 29. kolejkach zajmują 14. miejsce w tabeli Bundesligi. To tylko dwie pozycje nad strefą barażową i trzy nad spadkową. Jednak przewaga punktowa daje powody do względnego spokoju. Mowa bowiem o 6 “oczkach” zapasu nad Arminią Bielefeld i Herthą Berlin. Do końca sezonu już tylko pięć kolejek. Dodajmy, że Augsburg ma dość sprzyjający kalendarz. Już w najbliższej kolejce zagra bowiem przeciwko Herthcie. Potem czekają ich spotkania z Bochum, Koeln, RB Lipskiem i Furthem, które zaraz znajdzie się w drugiej lidze.