Liverpool – Benfica. Kurs 100 na zwycięstwo The Reds!

Rewanż Liverpoolu z Benfiką raczej nie przyniesie takich emocji jak pozostałe ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Mimo to The Reds nie mogą sobie pozwolić na chwilę zapaści, ponieważ może to zostać wykorzystane przez ich środowych rywali. Czy podopieczni Jurgena Kloppa ostatecznie wygrają na Anfield?

Przed Liverpoolem trudny tydzień. W niedzielę gracze Jurgena Kloppa zremisowali z Manchesterem City, aby już za trzy dni zmierzyć się w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Benfiką. Jeśli dodamy do tego rywalizację z mistrzem Anglii w półfinale FA Cup, to niemiecki szkoleniowiec bez wątpienia musi roztropnie korzystać ze swoich piłkarzy.

Z drugiej strony rewanż z portugalskim zespołem na pewno jego zawodnicy zagrają na 100%, pomimo dobrego wyniku w pierwszym starciu. Na to spotkanie bukmacher Superbet przygotował promocję, w której za postawione 2 zł można zgarnąć 200 zł w bonusie. Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Dokonać rejestracji z TEGO linka. Wpłacić 50 zł na konto główne. Zagrać za 2 zł z konta głównego na zwycięstwo Liverpoolu ze standardowej oferty bukmachera.

W przypadku wygranej angielskiego zespołu, na koncie gracza znajdzie się 200 zł. Pełen regulamin promocji dostępny jest TUTAJ.