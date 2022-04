Guardiola po meczu z Liverpoolem: “Klopp sprawia, że jestem lepszym trenerem”

Manchester City zremisował na Etihead z Liverpoolem i nadal pozostaje liderem Premier League. Bezpośrednio po spotkaniu Pep Guardiola nie szczędził ciepłych słów pod adresem Jurgena Kloppa.

Rywalizacja pomiędzy Jurgenem Kloppem i Pepem Guardiolą nabrała w ostatnich latach tempa. Drużyny niemieckiego i hiszpańskiego szkoleniowca od czterech lat rozgrywają między sobą kwestię mistrzowskiego tytułu. Na pozytywne aspekty takiej rywalizacji wskazał trener “The Citizens” Pep Guardiola.

“Sprawia, że jestem lepszym trenerem”

– Nie wiem, czy Jurgen mnie szanuje, ale ja szanuję go bardzo. On sprawia, że jestem lepszym trenerem. Jego drużyny są pozytywne, agresywne, chcą atakować. Staram się go naśladować. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie jemy razem kolacji. Kiedyś zrobimy to w galerii sław – powiedział po meczu Pep Guardiola.

Jurgen Klopp nie odwdzięczył się równie kurtuazyjną wypowiedzią i ograniczył się do oceny gry swojej drużyny. – Pokazaliśmy gola, którego strzeliliśmy. To była naprawdę dobra akcja. Gdybyśmy grali tak częściej, to mielibyśmy więcej okazji. Byłem przekonany, że możemy wygrać. Myślę, że remis jest zasłużony – skomentował rezultat spotkania szkoleniowiec Liverpoolu.