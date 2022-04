Cristiano Ronaldo zniszczył telefon jednego z kibiców? Sprawę bada policja

Cristiano Ronaldo nie ma za sobą najbardziej udanego weekendu. Manchester United przegrał na Goodison Park z Evertonem, a sam piłkarz może mieć w najbliższym czasie do czynienia z policją. Schodząc do tunelu Portugalczyk miał wytrącić z rąk jednego z kibiców telefon, który w wyniku upadku uległ zniszczeniu.

Internet obiegło nagranie, na którym widać jak schodzący do szatni Cristiano Ronaldo nerwowo wymachuje ręką, po czym obok niego na ziemię upada przedmiot. Po czasie miało się okazać, że piłkarz wytrącił z rąk jednego z kibiców telefon, a całą sprawą miała zająć się policja.

Clear angle

Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU

— Hamza (@lapulgafreak) April 9, 2022