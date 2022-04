Jerzy Brzęczek: “Kuba wróci i na zakończenie kariery zagra w Wiśle”

W rozmowie z Super Expressem Jerzy Brzęczek odpowiedział na pytania dotyczące przyszłości Wisły Kraków oraz tego czy w drużynie “Białej Gwiazdy” wystąpi jeszcze Jakub Błaszczykowski.

Były selekcjoner powiedział między innymi, że nie martwi się o swoją reputację i nawiązał przy tym do przygody w reprezentacji Polski oraz krytyki, która wówczas na niego spadała. – Gdy wygrywałem z reprezentacją, to wszyscy albo prawie wszyscy mówili, że nigdy nie było stylu w naszej grze, choć ja się z tym nie zgadzałem. Teraz wielu mówi i pan też zasugerował, że jest styl w grze Wisły, a nie było zwycięstw, więc jaka to jest różna narracja – zauważa Brzęczek.

Błaszczykowski wróci na boisko

– Ocena mojej osoby będzie inna, gdy pracowałem jako selekcjoner, a gdy teraz prowadzę Wisłę. Nie mam z tego powodu problemów i nie boję się o swoją reputację, a będę się bardzo cieszył razem z rodziną wiślacką, jeśli w maju okaże się, że zostajemy w lidze. Na razie cieszy mnie wygrana z Górnikiem i to, że drużyna w krótkim czasie zrobiła postęp w grze. Zwycięstwo i 2 pkt straciliśmy w dziwnych okolicznościach w meczu z Lechem, ale zostało sześć jeszcze więc drużyna potrzebowała bodźca w postaci wygranej – dodaje były selekcjoner.

Zapytany o to czy Jakub Błaszczykowski przyda się jeszcze na boisku, Brzęczek zapewnił, że były kapitan reprezentacji Polski pojawi się jeszcze na murawie. – Jest po operacji więzadeł w kolanie, którą przeszedł ponad dwa tygodnie temu. Przeszła bardzo pomyślnie, nie było żadnych komplikacji i Kuba czuje się dobrze. Operowane miał to samo kolano, w którym miał zerwane więzadła za czasów gry w Borussii Dortmund, chyba w 2013 r. Wspominając tamtą operację, mówi, że obecnie czuje się znacznie lepiej niż wtedy po podobnym zabiegu, bo były po nim komplikacje. Na razie lekarz ani rehabilitanci nie określają daty powrotu do treningów, ale jesteśmy przekonani, że Kuba wróci i na zakończenie kariery zagra w Wiśle – dodał na sam koniec Jerzy Brzęczek.