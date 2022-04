Koki Hinokio złamał obojczyk. Nie zagra do końca sezonu

Zagłębie Lubin pokonało pokonało w ostatniej kolejce Stal Mielec, ale “Miedziowi” przypłacili to zwycięstwo kontuzją Kokiego Hinokio.

Po zderzeniu z Rafałem Strączkiem japoński pomocnik nie był w stanie kontynuować gry i zmuszony był opuścić murawę. Już po meczu okazało się, że piłkarz ma złamany obojczyk i w tym sezonie nie zobaczymy go już na boisku.

‼️ W wyniku brutalnego zderzenia z bramkarzem Stali Mielec podczas ostatniego meczu, Koki Hinokio doznał złamania obojczyka. Oznacza to, że 21-latek nie zagra do końca obecnego sezonu ❌ Koki, jesteśmy z Tobą! ✊🏼 Zobaczcie moment, w którym doszło do zderzenia ⤵️ pic.twitter.com/Gvf48IhI2S — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) April 11, 2022

Koniec sezonu dla Hinokio

Koki Hinokio został latem sprowadzony do Lubina ze Stomilu Olsztyn i błyskawicznie wypożyczony do drużyny Stali Mielec, gdzie spisywał się naprawdę solidnie. Zimą “Miedziowi” podjęli więc decyzję, by anulować wypożyczenie japońskiego pomocnika. Okazało się, że jest to trafiona decyzja, gdyż Hinokio spisywał się wiosną naprawdę bardzo przyzwoicie. Teraz czeka go jednak dłuższa przerwa w grze i piłkarza zobaczymy ponownie na boisku dopiero w przyszłym sezonie.