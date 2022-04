Fernandinho wróci do Brazylii

Tuż przed rewanżem w Madrycie, Fernandinho pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej. Brazylijczyk z Manchesteru City przyznał, że przed nim ostatnie mecze w barwach The Citizens. Latem nie przedłuży wygasającego kontraktu i wróci do ojczyzny.

Brazylijczyk przyznał, że chce razem z rodziną wrócić do kraju. Jednocześnie 36-latek przyznał, że nie chce kończyć z grą w piłkę. To oznacza, że latem prawdopodobnie zasili jeden z klubów grających w Brasileirao Serie A. Wśród kandydatów już wymienia się m.in. Athletico Paranaense, z którego w 2005 roku wyruszył do Europy.

I was 100% honest and spontaneous in answering that question at today's press conference. But anyone who knows me also knows that my greatest honesty is with Man City and my duties as team captain.

— Fernandinho (@fernandinho) April 12, 2022