Bartosz Białek ruszy na wypożyczenie?

Latem do Wolfsburga przyjedzie Jakub Kamiński. Wydawało się więc, że będziemy mieli dwóch Polaków w drużynie Wilków. Tymczasem Bartosz Białek kolejny sezon może spędzić na wypożyczeniu. Coraz głośniej mówi się, że polski napastnik dostanie szansę regularnej gry w innym klubie.

Jak poinformował na Twitterze Tomasz Urban z Viaplay, polski napastnik wzbudził zainteresowanie trzech klubów z 2. Bundesligi. Mowa o Schalke, Norymberdze oraz Hannoverze. Warto jednak dodać, że dwa pierwsze kluby mają duże szansę na to, by wrócić na najwyższy poziom ligowy. To mogłoby oznaczać szansę na regularną grę nadal w Bundeslidze, ale przy mniejszej konkurencji w składzie.

Doszły mnie słuchy, że zaczyna się jakiś ruch wokół Bartka Białka. Wolfsburg może go oddać na wypożyczenie na nowy sezon. Wstępne zainteresowanie mają zgłaszać Schalke, Hannover i Norymberga. — Tomasz Urban (@tom_ur) April 12, 2022

Gdy na przełomie 2021 i 2022 roku Bartosz Białek wracał po kontuzji, wydawało się, że jego szansę na regularną grę są niemałe. W ataku był bowiem Lukas Nmecha oraz szykujący się do odejścia Wout Weghorst. Oczywiście to Holender był główną gwiazdą Wilków. Ten jednak wybrał ofertę Burnley z Premier League. To jednak nie otworzyło drogi do składu. Zimą bowiem do Wolfsburga trafili Jonas Wind oraz Max Kruse i rywalizacja w pierwszej linii jeszcze wzrosła.

Bartosz Białek w tym sezonie zaliczył tylko osiem ligowych meczów. Raz wyszedł w podstawowym składzie, na spotkanie z Unionem Berlin. Poza tym dwukrotnie dostawał szansę dłuższe niż kwadrans – Arminia(17 minut) i Furth(25). Reszta jego występów to w zasadzie kilkuminutowe epizody boiskowe. Przypomnijmy, że wychowanek Zagłębia Lubin długo zmagał się z kontuzją zerwanych więzadeł krzyżowych.