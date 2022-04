Manchester United porozumiał się z Erikiem ten Hagiem. Oficjalny komunikat po 17 kwietnia

Wszystko wskazuje na to, że potwierdzą się plotki, które od kilku dni elektryzują fanów Manchesteru United. “Czerwone Diabły” dogadały się z Erikiem ten Hagiem i Holender od nowego sezonu poprowadzi drużynę z Premier League. David Ornstein informuje jednak, że oficjalny komunikat pojawi się dopiero po finale Pucharu Holandii.

Erik ten Hag doszedł do porozumienia z Manchesterem United i wkrótce zostanie ogłoszony nowym sternikiem klubu z Old Trafford. “Czerwone Diabły” muszą jeszcze ustalić pozostałe szczegóły z Ajaksem, z którym holenderskiego trenera nadal łączy kontrakt – informuje David Ornstein, dziennikarz The Athletic.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd reach verbal agreement in principle with Erik Ten Hag to become next permanent manager. #MUFC will need agreement with #Ajax (who are aware) & to finalise contract (up to 4yrs). No announcement til after Dutch Cup final @TheAthleticUK https://t.co/VTVzg6gCGx

— David Ornstein (@David_Ornstein) April 12, 2022