Robert Lewandowski strzela, Villarreal z sensacyjnym awansem. Hiszpanie pierwszym półfinalistą

Wygrali pierwszy mecz w domu, ale było jasne, że w Monachium będzie znacznie trudniej. Villarreal znowu niepokonany i już melduje się w półfinale Ligi Mistrzów. Bayern prowadził po golu Roberta Lewandowskiego, ale w końcówce stracił wszystko i odpada z rozgrywek.

Sześć dni temu na wschodzie Hiszpanii Bayern przeżywał ogromne katusze. Nic nie układało się monachijczykom w ofensywie, a porażka 0:1 była w zasadzie najmniejszym wymiarem kary. Villarreal mógł żałować, że jechał do Niemiec tylko z jednobramkową przewagą. To wydawało się niewiele wobec odwiedzin Allianz Areny. Jednak pierwsza połowa pokazała, że Bayern nadal nie ma pomysłu na to, jak sforsować obronę hiszpańskiego zespołu. Podopieczni Unaia Emery’ego grali mądrze w defensywie i nie dopuszczali gospodarzy pod swoją bramkę.

Ważnym momentem pierwszej połowy była 33. minuta, gdy żółtą kartkę dostał Robert Lewandowski. Polak brutalnie sfaulował Raula Albiola. Trzeba powiedzieć szczerze, że słoweński sędzia Slavko Vincic mógł równie dobrze usunąć naszego napastnika z boiska… Tak się nie stało, z czego Lewy skorzystał na początku drugiej połowy. Bayern przejął piłkę na połowie rywala, trzy szybkie podania, asysta Mullera i Lewandowski strzelił swojego 13. gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Wówczas wydawało się, że kwestią czasu są kolejne gole dla ekipy Juliana Nagelsmanna.

Robert Lewandowski! Bayern doprowadził do remisu w dwumeczu! ⚽ #UCL pic.twitter.com/Q5ifsnTNAI — Polsat Sport (@polsatsport) April 12, 2022

Niemcy jednak bili głową w mur. Kluczem dla przebiegu meczu okazały się zmiany. Unai Emery wpuścił na boisko Samuela Chukwueze, który miał napędzać kontry. Po drugiej strony Alphonso Davies wszedł za Lucasa Hernandeza, co sugerowało jeszcze bardziej ofensywne podejście gospodarze. Po chwili było jednak 1:1. Parejo do Lo Celso, ten wypuścił Gerarda Moreno, a Hiszpan dał idealną piłkę do Chukwueze. Nigeryjczyk nie dał szans Manuelowi Neuerowi i zapewnił awans gościom. Bayern w końcówce był już kompletnie bezradny!

Bayern – Villarreal 1:1 (0:0)



1:0 Lewandowski 52′

1:1 Chukwueze 88′

Villarreal został pierwszym półfinalistą Ligi Mistrzów 2021/2022. Już jutro Żółta Łódź Podwodna pozna rywala w tej fazie rozgrywek. Prawdopodobnie zostanie nim Liverpool, który po pierwszym meczu ma przewagę dwóch goli nad Benfiką.