Real z awansem do półfinału. Zadecydowała dogrywka!

Takich emocji raczej się nie spodziewaliśmy. Chelsea nie przejęła się fatalnym wynikiem na Stamford Bridge i wyszła zmotywowana na rewanżowe spotkanie w Madrycie. Ostatecznie o awansie zadecydowała dogrywka. Gola na wagę półfinału strzelił niezawodny Karim Benzema.

Thomas Tuchel nieco zaskoczył wyjściową jedenastką, decydując się m.in. na Rubena Loftusa-Cheeka. Z kolei w ekipie “Królewskich” nie było niespodzianek. Zawieszonego Militao zastąpił Nacho.

Przebieg spotkania był do przewidzenia. Od początku rywalizacji znacznie częściej przy piłce utrzymywali się “The Blues”. Na pierwszą bramkę w tym spotkaniu musieliśmy czekać do 15. minuty potyczki. Chelsea miała trochę szczęścia przy rozgrywaniu piłki przez Wernera, a do siatki trafił Mount, który popisał precyzyjnym uderzeniem. “Królewscy” od początku rywalizacji byli całkowicie zagubieni na murawie. Brakowało jakiejkolwiek składnej akcji u gospodarzy. Trzeba również przyznać, że poza sytuacją bramkową, ofensywa Chelsea również wyglądała przeciętnie.

Błędy Szymona Marciniaka

Druga połowa rywalizacji rozpoczęła się od poważnego błędu Szymona Marciniaka, który nie zauważył faulu Carvajala na Havertzie w polu karnym Realu. Chwilę później polski arbiter podyktował rzut rożny dla “The Blues”, choć żaden z piłkarzy Realu Madryt najprawdopodobniej nie dotknął futbolówki. Decyzja Szymona Marciniaka była o tyle dotkliwa dla “Królewskich”, gdyż po stałym fragmencie gry do siatki trafił Antonio Rudiger.

Chelsea strzeliła trzeciego gola w 63. minucie. Marcos Alonso popisał się precyzyjnym strzałem, pokonując Courtois. Ostatecznie bramka hiszpańskiego defensora nie została uznana, gdyż zawodnik “The Blues” zagrał ręką przy tej sytuacji.

Podopieczni Thomasa Tuchela dążyli do strzelenie kolejnego gola, który zagwarantowałby awans londyńskiej ekipie. W 75. minucie mieliśmy 3:0. Świetną piłkę do Timo Wernera posłał Mateo Kovacić. Niemiecki zawodnik bardzo sprytnie zagrał w polu karnym rywala, a następnie trafił do siatki.

Real Madryt zdołał otrząsnąć się po tym ciosie. Na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry bramkę na 1:3 zdobył Rodrygo, który wykorzystał genialną piłkę od Modricia.

Benzema gwarantuje awans

W związku z tym, iż w regulaminowym czasie gry mieliśmy 3:1, doszło do dogrywki. Decydującego gola strzelili podopieczni Carlo Ancelottiego. Nie zawiódł lider “Królewskich” – Karim Benzema, który wykorzystał piłkę od Viniciusa.

Tym samym Real Madryt melduje się w półfinale Ligi Mistrzów i czeka na zwycięzcę rywalizacji Atletico – Manchester City.

Real Madryt 2-3 Chelsea

0-1 Mount 15′

0-2 Rudiger 51′

0-3 Werner 75′

1-3 Rodrygo 80′

2-3 Benzema 96′