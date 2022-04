Tomas Tuchel rozczarowany zachowaniem Szymona Marciniaka

Real Madryt przegrał po dogrywce z Chelsea 2:3, ale ostatecznie to Królewscy wywalczyli awans do półfinału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu głos zabrał szkoleniowiec londyńczyków, który przyznał, że rozczarowało go zachowanie Szymona Marciniaka.

Szymon Marciniak był rozjemcą spotkania na Santiago Bernabeu. Uwagę widzów z pewnością zwróciła sytuacja z 63. minuty meczu, kiedy polski arbiter nie uznał gola Marcosa Alonso. Opiekunowi Chelsea nie spodobało się, że Marciniak nie podbiegł sam zobaczyć całej sytuacji na monitorze VAR.

– Ja nie wiedziałem dlaczego ta bramka została anulowana. Czuję się jednak bardzo rozczarowany, że sędzia nie sprawdził tej sytuacji sam. Powinien panować nad wszystkimi zdarzeniami i odpowiednio zarządzać meczem sam podejmując kluczowe decyzje – powiedział Tuchel.

W ocenie niemieckiego szkoleniowca Szymon Marciniak nieodpowiednio zachował się także po zakończeniu spotkania.

– Sędzia dobrze bawił się z Carlo Ancelottim. Śmiali się i uśmiechali do siebie po meczu. Uważam, że nie był to najlepszy moment na takie sceny. Powiedziałem mu o tym wprost – uważa 48-latek.

Przypomnijmy, że Real Madryt po wywalczonym awansie czeka na swojego półfinałowego rywala. Będzie nim zwycięzca dwumeczu Atletico – Manchester City.