Dogrywka w tunelu po meczu Atletico – Manchester City

Na boisku zabrakło jednej bramki do dogrywki. Jednak piłkarze obu klubów postanowili urządzić ją sobie… w tunelu, tuż po zejściu z murawy. Gorąca atmosfera z murawy pozostała, a zejściu do szatni towarzyszyło mnóstwo niezdrowych emocji.

Przypomnijmy, że Manchester City wywiózł z Madrytu bezbramkowy remis, który zapewnił im awans do półfinału Ligi Mistrzów. Końcówka jednak należała do niesamowicie emocjonujących. Tuż przed gwizdkiem sędziego świetną okazje na doprowadzenie do dogrywki miał Angel Correa. Wcześniej jednak były emocje, ale głównie nie związane z piłką nożną.

Z boiska wyleciał Felipe za drugi brutalny faul na Philu Fodenie. Ponadto żółtą kartkę dostał m.in. Stefan Savić, który najpierw szarpał faulowanego Anglika, a później… złapał za włosy Jacka Grealisha. Czarnogórzec nie dawał za wygraną także w tunelu, gdy zawodnicy schodzili do szatni. Tam nadal chciał sobie coś wyjaśnić z Grealishem. Obu panów jednak udało się rozdzielić.

Footage of Atletico Madrid and Manchester City players in the tunnel after… 😳 pic.twitter.com/K7RSUVcXxu — SPORTbible (@sportbible) April 13, 2022

Jeszcze bardziej krewki był inny zawodnik z Bałkanów po stronie Atletico. Sime Vrsaljko był kolejnym graczem Los Colchoneros, który nie potrafił zapanować nad emocjami. Dobrze to widać w drugiej części nagrania, gdy Chorwat rzuca jakimś przedmiotem w kierunku gości. Potem jeszcze wykonuje ruch, jakby splunął w stronę któregoś z zawodników Manchesteru City.