Liga Mistrzów: Znamy dokładne terminy półfinałów

Tylko pięć meczów pozostało do rozegrania w tej edycji Champions League. Liga Mistrzów wchodzi już w decydującą fazę. Półfinały za dwa tygodnie, a UEFA podała dokładne terminy. Sprawdzajcie rozkład jazdy na cztery mecze 1/2 finału.

Jako pierwsi angielsko-hiszpańską rywalizacje rozpoczną Manchester City i Real Madryt. To już we wtorek 26 kwietnia. Dzień później do rywalizacji przystąpią Liverpool i Villarreal. Rewanże tydzień później, tyle że w zmienionej formule. Tzn. jedni zagrają wtorek – środa, drudzy środa – wtorek. Warto dodać gospodarzami pierwszych meczów będą kluby angielskie.

Liga Mistrzów: terminarz 1/2 finału:

wtorek, 26 kwietnia: Manchester City – Real Madryt

środa, 27 kwietnia: Liverpool – Villarreal

wtorek, 3 maja: Villarreal – Liverpool

środa, 4 maja: Real Madryt– Manchester City

Tradycyjnie mecze rozgrywane w środy będą transmitowane przez dwa kanały. Mowa o otwartej transmisji w TVP1, a także Polsacie Sport Premium1. Ta druga stacja pokaże wszystkie mecze do końca sezonu jako główny nadawca rozgrywek w Polsce.

Liga Mistrzów zakończy się 28 maja na Parc des Princes w Paryżu. Wtedy zostanie rozegrany finał tych rozgrywek, który pierwotnie miał się odbyć w Petersburgu. Warto dodać przy okazji, że formalnym gospodarzem tego spotkania będzie ktoś z dwójki Liverpool – Villarreal.