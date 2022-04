Milan – Genoa 🇮🇹 Typy, kursy (15.04.2022)

By艂y wpadki, ale nadal s膮 na pierwszym miejscu. Milan jednak musi zacz膮膰 znowu wygrywa膰, by na powa偶nie my艣le膰 o scudetto. Okazja idealna, bowiem na San Siro przyje偶d偶a przedostatnia ekipa. Genoa jednak w ostatnich tygodniach potrafi艂a sprawia膰 mn贸stwo k艂opot贸w, nawet tym lepszym.

Milan – Genoa zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Ostatnie tygodnie to prawdziwa m臋czarnia dla ogl膮daj膮cych Milan. Ich mecze ju偶 dawno straci艂 blask i trudno si臋 to wszystko ogl膮da. Po wpadkach z Salernitan膮 i Udinese wydawa艂o si臋, 偶e ju偶 wr贸cili do normalnego punktowania. Wygrali z Napoli, Empoli i Cagliari. Co ciekawe te mecze 艂膮czy艂 wynik – 1:0. Przepychali kolanem tamte spotkania, ale zgarniali komplety punkt贸w, co by艂o najwa偶niejsze. Jednak ostatnie dwie kolejki, to dwa bezbramkowe remisy. Znowu m臋czenie si臋 ca艂y mecz i k艂opoty z konkretnymi zawodnikami. Z Boloni膮 powstrzyma艂 ich duet 艁ukasz Skorupski – Jerdy Schouten. Kilka dni temu w Turynie najlepszy stoper ligi – Bremer.

Teraz Milan zagra z Geno膮, kt贸ra potrafi zneutralizowa膰 wszystkie atuty przeciwnika. Pod tym wzgl臋dem trzeba im przyzna膰, 偶e s膮 jednym z najlepszych zespo艂贸w w ostatnich tygodniach. Patrz膮c na ich dziewi臋膰 poprzednich mecz贸w, mo偶na przeciera膰 oczy ze zdumienia. Tylko trzy stracone gole! W tym czasie powstrzymali ofensywy Interu, Atalanty czy Romy! Jednak ostatnie dwie kolejki to powr贸t do przegrywania. Najpierw 0:1 w Weronie, a teraz 1:4 z Lazio. Czy偶by to koniec marze艅 o utrzymaniu w lidze? Niby tylko trzy punkty straty do bezpiecznego Cagliari, ale przed nimi jeszcze trudne mecze. Milan, Juventus, Napoli czy derby z Sampdori膮 oraz bezpo艣rednie starcie z Cagliari.

Milan – Genoa kursy bukmacher贸w

Milan – Genoa nasze typy

Dwa typy na gospodarzy. Pierwszy do dorzucenia do jakiego艣 wi臋kszego kuponu, czyli czysta jedynka. W drugim przypadku chodzi nam o zwyci臋stwo bez straty gola.

Milan – Genoa fakty meczowe

Mecz lidera z przedostatni膮 dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 46pkt: 68 do 22 na korzy艣膰 gospodarzy

Milan zremisowa艂 cztery z ostatnich siedmiu mecz贸w w lidze. Dwa ostatnie spotkania to bezbramkowe podzia艂y punkt贸w – Bologna i Torino

Genoa w dziewi臋ciu meczach straci艂a ledwie 3 gole, ale przed tygodniem a偶 4 przyj臋艂a od Lazio, ko艅cz膮c dobr膮 seri臋

W pierwszym meczu w Genui by艂o 3:0 dla Milanu. Rossoneri wygrali tak偶e – po dogrywce – mecz w Pucharze W艂och – 3:1.

