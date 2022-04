Najciekawsze transmisje spotkań w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny

Wielkanoc to idealny moment, by spędzić trochę czasu z rodziną. Z pewnością znajdą się jednak na tyle zagorzali kibice piłki nożnej, którzy nawet w tym okresie nie odpuszczą sobie futbolu. Przygotowaliśmy listę najciekawszych spotkań, jakie możemy obejrzeć w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny.

W porównaniu z Bożym Narodzeniem, większość czołowych europejskich lig rozgrywa mecze w trakcie świąt wielkanocnych. W niedziele będziemy mogli obejrzeć m.in. mecze Premier League, spotkania Ligue 1 czy starcia LaLiga. Dodatkowo rozgrywany będzie pojedynek półfinałowy FA Cup.

Walka o finał

Zaczniemy właśnie od Anglii. W niedzielę o godzinie 17:30 Chelsea zagra na Wembley z Crystal Palace. “The Blues” podchodzą do tego starcia po przegranym dwumeczu z Realem Madryt. Trzeba jednak przyznać, że w rewanżowym starciu podopieczni Thomasa Tuchela zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i byli bliscy sprawienia sporej niespodzianki.

Dla piłkarzy Crystal Palace sam awans do półfinału jest z pewnością sporym sukcesem. Ekipa “Orłów” w drodze do starcia z Chelsea pokonała m.in. Everton czy Stoke. W niedzielę podopieczni Patricka Vieiry będą musieli poradzić sobie bez jednego kluczowego zawodnika. Z powodu obowiązujących przepisów w spotkaniu nie wystąpi Conor Gallagher, który jest w Crystal Palace na zasadach wypożyczenia z Chelsea.

Hit Ligue 1

W najbliższy weekend rozgrywana będzie 32. kolejka Ligue 1. Serię gier zamknie hitowe starcie PSG z Marsylią. Mowa o pojedynku lidera z wiceliderem rozgrywek. Co prawda przewaga paryskiej ekipy nad Marsylią wynosi aż dwanaście punktów, więc kwestia mistrzostwa jest już rozstrzygnięta, ale nie oznacza to, że zespół Arkadiusza Milika nie pokaże odpowiedniego zaangażowania.

Spotkania obu drużyn charakteryzuje dość ostra gra. Wystarczy przypomnieć sobie m.in. mecz 3. kolejki sezonu 2020/2021, kiedy to arbiter pokazał… czternaście żółtych kartek i pięć czerwonych kartoników. W ostatnich pojedynku Marsylii z PSG z boiska wyleciał Hakimi. W meczach tych drużyn nie można narzekać na nudę.

Sevilla vs Real Madryt

Ciekawe spotkanie ma również do zaoferowania LaLiga. W tym przypadku mowa o meczu trzeciej ekipy z liderem rozgrywek. Sevilla walczy o zagwarantowanie sobie udziału w Lidze Mistrzów podczas kampanii 2022/2023. Aktualnie zespół Lopeteguiego ma cztery punkty przewagi nad piątym Betisem.

Z kolei “Królewscy” pewnym krokiem zmierzają po kolejny tytuł mistrzowski. Real ma obecnie dwanaście oczek więcej niż Barcelona. Co prawda “Duma Katalonii” rozegrała o jeden mecz mniej, ale trudno wyobrazić sobie, by Real roztrwonił taką przewagę. Co więcej, może pozwolić sobie na rotację przy półfinałowych meczach Ligi Mistrzów. W rywalizacji z Sevillą powinniśmy jednak zobaczyć najsilniejszą jedenastkę Realu.

Napoli gra z Romą

W Poniedziałek Wielkanocny oferta spotkań jest nieco uboższa, ale i tak możemy obejrzeć kilka dobrze zapowiadających się meczów. Najciekawiej powinno być w Neapolu. Piłkarze Napoli zagrają na własnym obiekcie z Romą. Obie ekipy mają nieco inne cele na końcówkę sezonu. Napoli cały czas walczy o mistrzostwo kraju. Strata do lidera – Milanu wynosi pięć oczek. Wszystko w swoich rękach ma jednak Inter, który w przypadku wygrania wszystkich pozostałych spotkań sięgnie po Scudetto. Piłkarze Inzaghiego zgromadzili o dwa oczka mniej od Milanu, ale muszą jeszcze rozegrać zaległy mecz.

Z kolei Roma walczy przede wszystkim o Ligę Europy. Zespół Jose Mourinho jest na piątym miejscu w tabeli ze stratą pięciu punktów do dobrze spisującego się ostatnio Juventusu (stan przed sobotnimi spotkaniami). Z kolei przewaga nad szóstym Lazio wynosi dwa oczka. Oznacza to, iż rzymski klub musi bardziej skupić się na obronie obecnej pozycji aniżeli ataku na czwartą lokatę.

Najciekawsze mecze w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny

Tak prezentuje się lista najciekawszych spotkań w święta, a także konkretne godziny rozgrywania tych meczów:

17.04.22; 15:15 Newcastle – Leicester (Premier League)

17.04.22; 15:30 Arminia Bielefeld – Bayern Monachium (Bundesliga)

17.04.22; 17:30 Chelsea – Crystal Palace (FA Cup)

17.04.22; 19:30 Bayer Leverkusen – RB Lipsk (Bundesliga)

17.04.22; 20:45 PSG – Marsylia (Ligue 1)

17.04.22; 21:00 Sevilla – Real Madryt (LaLiga)

18.04.22; Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk (PKO BP Ekstraklasa)

18.04.22; 19:00 Napoli – AS Roma (Serie A)

18.04.22; Legia Warszawa – Piast Gliwice (PKO BP Ekstraklasa)

18.04.22; 21:00 Barcelona – Cadiz (LaLiga)

18.04.22; Atalanta – Verona (Serie A)