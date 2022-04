Półfinały, terminarze – Liga Europy i Liga Konferencji

Za nami komplet meczów 1/4 finału w dwóch europejskich pucharach. Wczoraj Liga Europy i Liga Konferencji wyłoniły osiem drużyn, które zmierzą się w półfinałach tych rozgrywek. Co za nami i co nas czeka? Czas sprawdzić rozkład jazdy.

Sensacją czwartku było odpadnięcie Barcelony. Eintracht Frankfurt prowadził na Camp Nou już 3:0, ale w końcówce Blaugrana zmniejszyła rozmiary porażki na 2:3. To jednak pozwoliło cieszyć się Niemcom z półfinału w obecności kilkunastu tysięcy ich kibiców. Rywalem Eintrachtu będzie West Ham, który bez kłopotów rozbił Olympique Lyon 3:0 na wyjeździe. W drugiej parze pojedynek niemiecko-szkocki. Pierwszym półfinalistą został RB Lipsk pokonując Atalantę w Bergamo 2:0. W drugiej parze lepsze było Glasgow Rangers. Szkoci wygrali 3:1 z Bragą, odrabiając tym samym straty z Portugalii. Tyle że potrzebowali do tego dogrywki. Po pierwszej połowie 2:0 i gra 11 na 10, jednak goście doprowadzili do dodatkowych 30 minut gry. W nich Rangersi dorzucili gola, a Braga jeszcze się osłabiła.

Liga Europy – pary 1/2 finału:

West Ham – Eintracht Frankfurt

RB Lipsk – Glasgow Rangers

Półfinałowe mecze Ligi Europy odbędą się 28 kwietnia i 5 maja. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00. Zwycięzcy tych par trafią do finału w Sewilli. Decydujące spotkanie na Ramon Sanchez Pizjuan odbędzie się 18 maja.

Godna obsada

Wiele mówiło się, że Liga Konferencji to będą przaśne rozgrywki dla najlepszych wśród najsłabszych. Ekipy z najlepszych lig miały kompletnie olewać grę w LKE. Tymczasem w półfinałach są przedstawiciele: Anglii, Włoch i Francji, których “wspomoże” holenderski zespół.

W 1/4 finału Roma miała znowu kłopoty z Bodo/Glimt, ale tylko do połowy rywalizacji. W rewanżu 4:0 i awans bez kłopotów. Podobnie można powiedzieć o Marsylii, która dwukrotnie ograła PAOK. Znacznie więcej emocji było w najmocniejszej parze. W Leicester bezbramkowy remis, a w Eindhoven to gospodarze byli bliżej awansu przez długi czas. Dwa gole Lisów w końcówce dały im przepustkę do 1/2 finału. Jednak największe widowisko stworzył duet Feyenoord – Slavia Praga. Najpierw 3:3 na De Kuip w pierwszym meczu, ale w rewanżu już tylko Holendrzy powtórzyli wynik sprzed tygodnia.

Liga Konferencji – pary 1/2 finału:

Leicester – Roma

Feyenoord – Marsylia

Mecze półfinałowe odbędą się w takich samych terminach i godzinach, jak w przypadku Ligi Europy. Jedyną różnicą będzie data finału. Ten już 25 maja na Arena Kombetare w Tiranie.