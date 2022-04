Nicola Zalewski pomógł w awansie! Asysta i kolejny dobry występ Polaka

Nie ustają zachwyty nad reprezentantem Polski. Nicola Zalewski zalicza kolejny udany mecz w barwach Romy. Grając jako wahadłowy robi furorę w rzymskim klubie. Wczoraj do swojego dorobku dorzucił asystę, a ekipa Jose Mourinho pokonała Bodo/Glimt 4:0. Dzięki temu Giallorossi zameldowali się w półfinale Ligi Konferencji.

Nicola Zalewski wczoraj dostał 85. minut przeciwko norweskiej ekipie. Okrasił to efektowną asystą. W 29. minucie Bodo/Glimt miało rzut rożny, po którym gospodarze wyprowadzi kontrę. W zasadzie zrobił to polski wahadłowy. Przy okazji idealnie wyłożył piłkę do Nicolo Zaniolo, który podwyższy wynik na 3:0. Ostatecznie Roma wygrała 4:0 i już niedługo zmierzy się z Leicester w 1/2 finału.

Oglądam to jeszcze jeden i jeszcze raz. Gazicho, odwaga, technika, wizja. Cash na prawej, Zalewski na lewej. To będzie husaria, mości państwo! pic.twitter.com/BFZ0beNljI — Mateusz Janiak (@eMJot23) April 15, 2022

Nasz reprezentant rozegrał wczoraj 15. mecz w tym sezonie. Warto jednak dodać, że regularną grę rozpoczął dwa miesiące temu, od wejścia na drugą połowę z Hellas Verona. Od tamtej pory niemal z miejsca został podstawowym lewym wahadłowym zespołu. Kolejna okazja na występ dla polskiego zawodnika już w poniedziałek. Wtedy Nicola Zalewski i jego Roma zmierzą się z Napoli pod Wezuwiuszem w derby del sole.