Maciej Stolarczyk zamieni kadrę na Pogoń?

Maciej Stolarczyk zna Pogoń Szczecin jak własną kieszeń, a i w klubie znają jego możliwości. Pod tym względem nawet osoby decyzyjne w Szczecinie mają lepsze rozeznanie, bowiem ten pracował w klubie w różnych rolach. Teraz okazuje się, że może ponownie poprowadzić Portowców. To oznaczałoby koniec pracy z reprezentacją U21.

Jak informują Szymon Janczyk i Maciej Wąsowski z portalu Weszło, Maciej Stolarczyk tuż po zakończeniu eliminacji do Euro U21 w 2023 roku przestanie być selekcjonerem kadry. To otwiera duże możliwości na zatrudnienie tego trenera. Niewiele wskazuje bowiem, by reprezentacja U21 miała awansować na turniej. Marcowe mecze eliminacyjne niemalże zamknęły drogę awansu. Remis w Izraelu, remis z Węgrami w Zabrzu i sytuacja jest ekstremalnie trudna. Co gorsza stało się to w momencie, gdy biało-czerwona młodzieżówka dysponowała niesamowitą siłą. Piątkowski, Kiwior, Kamiński, Kozłowski czy Zalewski. To zawodnicy, którzy mogliby grać w dorosłej kadrze.

Mimo tego Polska jest dopiero trzecia i tylko cud mógłby ją uratować w czerwcowych meczach. Ten cud oznaczałby drugą wygraną z Niemcami oraz stratę punktów Izraela albo przeciwko Węgrom, albo Łotyszom. Trudno liczyć na splot tylu wydarzeń i raczej należy nastawić się na trzecie miejsce w grupie oraz brak awansu…

Wróci do Szczecina?

Maciej Stolarczyk w Szczecinie kilkukrotnie był asystentem, przy różnych trenerach. Sam także prowadził zespół i był również dyrektorem sportowym. Klub zna na wylot, więc znacznie łatwiej byłoby mu wejść w struktury. Niełatwo z pewnością byłoby jednak zastąpić odchodzącego Kostę Runjaicia. Od dłuższego czasu wiadomo, że Niemiec nie przedłuży kontraktu wygasającego w czerwcu tego roku. Coraz głośniej także o tym, że lada moment Legia Warszawa ogłosi go jako nowego trenera, na przyszły sezon.

Kto następcą?

Wspomniany portal Weszło sugeruje, że głównym faworytem PZPN do objęcia młodzieżówki jest Maciej Bartoszek. Wśród kandydatów pojawiają się trenerzy pracujący już z młodymi zawodnikami w kadrze. Jednym z nich jest Marcin Brosz. Były trener Górnika Zabrze prowadzi obecnie kadrę do lat 19. Innym kandydatem ma być Jacek Magiera. Przed pracą w Śląsku Wrocław Magiera prowadził przecież drużynę do lat 20.