Chrobry Głogów walczy o Ekstraklasę. Czy niespodziewany awans stanie się faktem?

W rozgrywkach pierwszoligowych w zasadzie każdego sezonu mamy do czynienia z niespodziankami. Tym razem takową jest Chrobry Głogów, który zaciekle walczy o przepustkę do Ekstraklasy. W najbliższy weekend podopieczni Ivana Djurdjevicia podejmować będą Koronę Kielce.

Jak na ten moment przedstawia się tabela Fortuna 1 Ligi?

1. Miedź 61 punktów

2. Arka 51

3. Widzew 50

4. Korona 48

5. Chrobry 41

6. ŁKS 41

Od jakiegoś czasu w zasadzie jasne jest, że reszcie stawki odjechała Miedź, ale sprawa drugiego miejsca pozostaje otwarta. Czy wspominany Chrobry ma na tę lokatę jeszcze szansę? Tak, ale kluczem będzie sobotnie starcie przeciwko Koronie Kielce. Ewentualna wygrana z bezpośrednim rywalem w walce o awans zmniejszy straty piłkarzy z Głogowa do ścisłej czołówki.

A czy fakt, iż Chrobry znajduje się tak wysoko jest niespodzianką? Poniekąd tak, chociaż przed rozpoczęciem sezonu z klubu dochodziły do nas nieśmiałe głosy o tym, że w Głogowie chcą powalczyć o coś więcej niż spokojny środek tabeli.

– Tracimy tylko punkt do miejsca barażowego i dobrze byłoby się tam załapać. Nasz zespół na to stać, a w poprzednim sezonie Górnik Łęczna pokazał, że właśnie w barażach wydarzyć może się wszystko – mówił przed rozpoczęciem rundy Zbigniew Prejs, dyrektor sportowy Chrobrego Głogów w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

I rzeczywiście początek rundy wiosennej pokazał, że piłkarze Ivana Djurdjevicia wcale nie muszą zakończyć ligi w środku stawki. Cztery pierwsze mecze w 2022 roku to trzy zwycięstwa i jeden remis, an dodatek bez straty gola. Oznaczało to również przedłużenie serii jeszcze z poprzedniego roku, który Chrobry kończył trzema spotkaniami bez straconego trafienia.

Chrobry imponuje meczami na własnym obiekcie. Spośród 41 punktów jakie zdobył aż 30 z nich został zainkasowane na stadionie przy ulicy Wita Stwosza. Jedyną drużyną, która zdołała tam wygrać jest… Skra Częstochowa, która z uwagi na brak swojego obiektu wszystkie spotkania w 1 Lidze rozgrywa poza domem.

Gdzie szukać najmocniejszych stron Chrobrego? W tej kampanii znakomicie radzi sobie trzon defensywy, który utrzymuje się w Głogowie od dawna. Mowa o bramkarzu, Rafale Leszczyńskim oraz duecie środkowych defensorów, Mavroudisie Bougaidisie oraz Oliverze Praznovskym. Obecnie nieobecność tego pierwszego miała olbrzymi wpływ na koniec wcześniej wspominanej serii – w trzech ostatnich starcia Chrorby zdobył dwa punkty i nagle seryjnie zaczął tracić gole. Jeżeli chodzie o ofensywę, to najlepszym zawodnikiem Chrobrego jest Dominik Piła. 20-latek, który już podpisał kontrakt od nowego sezonu z Lechią Gdańsk, w tej kampanii strzelił już cztery gole i zanotował siedem asyst.

Kiedy pomyślimy o Chrobrym to wypada wspomnieć o komforcie pracy trenera, co nie jest oczywiste w polskich realiach. Od 2010 roku w klubie z Głogowa pracowało tylko trzech szkoleniowców! Najdłużej, bo aż siedem lat, przy Wita Stwosza znajdował się Ireneusz Mamrot, który właśnie dzięki temu zwrócił sobą uwagę Jagiellonii Białystok. Jego miejsce w 2017 roku zajął Grzegorz Niciński, a od trzech sezonów opiekunem Chrobrego jest Ivan Djurdjević.

Niewykluczone, że Serb poprawi najlepszy wynik w historii klubu (6. miejsce w 1 Lidze) i być może nawet awansuje do Ekstraklasy. Przekonamy się o tym w najbliższych tygodniach, a pomóc może w ewentualne zwycięstwo w najbliższej serii meczów przeciwko Koronie Kielce. Początek tej rywalizacji zaplanowano w sobotę na godzinę 12:40.