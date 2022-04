Sean Dyche zwolniony z Burnley!

Po blisko dziesięciu latach spędzonych w Burnley, Sean Dyche pożegnał się z posadą szkoleniowca “The Clarets”. Decyzja władz angielskiego klubu była podyktowana słabymi wynikami osiąganymi przez zespół i realną możliwością spadku do Chapmionship.

Mamy wakat na stanowisku menadżera Burnley. Ku zaskoczeniu kibiców oraz dziennikarzy, władze “The Clarets” zdecydowały się zakończyć współpracę z Seanem Dychem. Patrząc na rezultaty osiągane w tym sezonie przez klub z Turf Moore trudno jest mówić o sensacji, ale Dyche to menadżer, który w ostatnich latach potrafił wprowadzić Burnley do Premier League, a nawet awansować z “The Clarets” do europejskich pucharów.

Dyche odchodzi z Burnley

Sean Dyche stał się w ostatnich latach symbolem Burnley. Pod jego wodzą zespół potrafił wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, a w minionym sezonie “The Clarets” otarli się nawet o czołową szóstkę. W obecnej kampanii ekipa z Turf Moore ma jednak spore trudności. Do końca sezonu pozostało niewiele czasu, a Burnley plasuje się na 18. miejscu w tabeli. Do znajdującego się w bezpiecznej strefie Evertonu zespół traci już cztery oczka.

Nie wiadomo jeszcze kto będzie następcą Seana Dyche’a w Burnley, ale jego głównym celem z pewnością będzie utrzymanie zespołu w Premier League.