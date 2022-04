Laporta po porażce z Eintrachtem: “Rzeczy, które wydarzyły się na Camp Nou, to po prostu wstyd”

FC Barcelona przegrała w czwartek z Eintrachtem i zakończyła swoją przygodę z Ligą Europy na ćwierćfinale. W zbędną dyplomacje nie zamierza bawić się prezydent “Dumy Katalonii” Joan Laporta, który stwierdził, że to co wydarzyło się w czwartek na Camp Nou to wstyd.

Słowa Laporty nie dotyczyły jednak tego, co zobaczyliśmy na murawie, a raczej wydarzeń z trybun Camp Nou. Z racji, że część socios FC Barcelony odsprzedała swoje bilety kibicom Eintrachtu, do fanów gości trafiło w sumie aż 30 tysięcy wejściówek. Z tego względu na to Eintracht mógł w czwartek czuć się jak u siebie.

“To wstyd”

Zdziwienie takim obrotem spraw wyraził między innymi Xavi. Trener Barcelony był wyraźnie niezadowolony z faktu, że to goście mogli w czwartek liczyć na głośniejszy doping swoich kibiców. Oburzenia nie krył również prezydent “Dumy Katalonii” Joan Laporta.

– To, co wydarzyło się na trybunach, to po prostu wstyd. To nie może się powtórzyć. Musimy przetworzyć informacje i podjąć odpowiednie działania, ale to bardzo niefortunne. Będziemy musieli być bardziej surowi i przestać pozwalać na pewne rzeczy. Jako fan FC Barcelony czuję się przede wszystkim zawstydzony – powiedział po meczu z Eintrachtem Laporta.