Chrobry Głogów – Korona Kielce 🇵🇱 Typy, kursy (16.04.2022)

Walka o bezpo艣redni awans do PKO BP Ekstraklasy rozgorza艂a na dobre i pozosta艂y w niej tylko trzy ekipy. Jedn膮 z nich jest Korona Kielce, kt贸ra w sobot臋 zmierzy si臋 w wyjazdowym meczu z Chrobrym G艂og贸w.聽

Chrobry G艂og贸w – Korona Kielce zapowied藕 (sobota, 12:40)

Chrobry G艂og贸w pozostaje jednym z kandydat贸w do awansu do PKO BP Ekstraklasy, ale ma ju偶 stosunkowo niewielkie szanse na bezpo艣redni awans. G艂ogowianie b臋d膮 zmuszeni szuka膰 swojego szcz臋艣cia w bara偶ach. Gospodarze sobotniego pojedynku wygrali zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 i droga do awansu mocno si臋 skomplikowa艂a. Mile widziane w G艂ogowie by艂yby wi臋c trzy punkty zdobyte w meczu z Koron膮, cho膰 wydaje si臋, 偶e mo偶e by膰 to zadanie trudne do wykonania.

Korona Kielce znajduje si臋 w o wiele lepszej sytuacji ni偶 ich sobotni rywale. Kielczanom bli偶ej do uzyskania bezpo艣redniego awansu ni偶 wypadni臋cia z udzia艂u w bara偶ach. Do drugiego miejsca podopieczni Leszka Ojrzy艅skiego trac膮 zaledwie dwa oczka, a nad si贸dmym w tabeli 艁KS-em maj膮 ju偶 siedem punkt贸w przewagi. Mecz z Chrobrym mo偶e okaza膰 si臋 niezwykle wa偶ny w kontek艣cie awansu, bo Korona stanie przed szans膮 zniwelowania straty do drugiej Arki.

Chrobry G艂og贸w – Korona Kielce nasze typy

Minimalnym faworytem tego spotkania wydaje si臋 by膰 dru偶yna z Kielc.

Chrobry G艂og贸w – Korona Kielce kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Chrobrego, kurs: 3.10

remis, kurs: 3.10

wygrana Korony, kurs: 2.40

Chrobry G艂og贸w – Korona Kielce fakty meczowe

Chrobry wygra艂 zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

Korona nie przegra艂a jeszcze na wiosn臋 偶adnego meczu w lidze

W czterech z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Korony pad艂y dok艂adnie trzy gole

Chrobry G艂og贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w 4:2

Skra Cz臋stochowa – Chrobry G艂og贸w 2:2

Chrobry G艂og贸w – Puszcza Niepo艂omice 2:2

艢l膮sk Wroc艂aw – Chrobry G艂og贸w 5:2

Chrobry G艂og贸w – GKS Tychy 2:0

Korona Kielce – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Korona Kielce – Zag艂臋bie Sosnowiec 2:1

Korona Kielce – Podbeskidzie 2:1

Sandecja – Korona Kielce 2:2

Mied藕 Legnica – Korona Kielce 1:1

Korona Kielce – Resovia 2:1

