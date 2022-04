Wielkanocne kolejki w Ekstraklasie – co działo się w poprzednich latach?

Święta Wielkanocne wcale nie oznaczają wolnego czasu dla piłkarzy. Rozgrywki regularnie toczą się w tym okresie również na poziomie Ekstraklasy. Poniżej przyjrzymy się najciekawszym wielkanocnym meczom z poprzednich pięciu lat.

Sezon 2016/17: Wisła Płock – Lech Poznań 0:3

W Wielką Sobotę w 2017 roku do Płocka zawitał Lech Poznań. Kolejorz pod wodzą Nenada Bjelicy walczył o mistrzostwo Polski, ale znajdował się pod ścianą, bowiem tydzień wcześniej przegrał u siebie z Legią Warszawa 1:2. Reakcja drużyny z Wielkopolski okazała się najlepsza z możliwych. Lech pewnie wygrał w Płocku 3:0, a gole zagwarantowali Marcin Robak (dwa) oraz Radosław Majewski. Zwłaszcza trafienie tego drugiego można było długo podziwiać.

Sezon 2017/18: Arka Gdynia – Legia Warszawa 1:0

Rok później do Trójmiasta w Wielkanocną Sobotę wybrała się Legia Warszawa. Mistrzowie Polski chcieli wrócić na ścieżkę zwycięstw po wcześniejszej porażce z Wisłą Kraków. To jednak nie udało się im Gdyni, gdzie znakomite spotkanie zagrali gospodarze. Jedyne trafienie padło po strzale z dystansu, a zagwarantował je Andrij Bohdanow.

Sezon 2017/18: Wisła Kraków – Lech Poznań 1:3

Dwa dni po spotkaniu w Gdyni wpadkę Legii wykorzystał Lech Poznań. Kolejorz w ramach hitowego meczu weekendu udał się do Krakowa na starcie z Wisłą. Biała Gwiazda prowadziła 1:0 po kapitalnym strzale z rzutu wolnego autorstwa Carlitosa. Bohaterem meczu okazał się jednak inny napastnik, Christian Gytkjaer. Duńczyk skompletował hat-tricka i dał poznaniakom zwycięstwo 3:1.

Sezon 2018/19: Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 0:2

W 2019 roku Święta Wielkanocne rozpoczynały zmagania w grupie mistrzowskiej. Do lidera z Gdańska wybrał się Piast Gliwice i wygrał w Trójmieście 2:0 po trafieniach Piotra Parzyszka oraz Jorge Felixa. Jak się okazało, był to początek marszu podopiecznych Waldemara Fornalika po mistrzowski tytuł – do końca sezonu już nikt nie był w stanie zatrzymać gliwiczan.

Sezon 2018/19: Wisła Kraków – Wisła Płock 2:3

Dwa dni później rozpoczęło się również granie w grupie spadkowej. Przy Reymonta Wisła Kraków prowadziła z Wisłą Płock 2:0 po dublecie Sławomira Peszki. Były to jednak miłe złego początki, gdyż później na placu gry dominowali Nafciarze. Dwa trafienia Oskara Zawady oraz jedno Mateusza Szwocha ostatecznie dały triumf Wiśle Płock 3:2 i ważne punkty w kontekście walki o utrzymanie.



Sezon 2020/21: Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 4:2

W kampanii 2019/20 nie rozgrywano meczów w Wielkanoc z uwagi na pandemię koronawirusa i zawszenie rozgrywek. Przechodzimy zatem do tego co wydarzyło się przed rokiem przy Łazienkowskiej. Tam Legia podejmowała Pogoń Szczecin i rozgromiła swoich rywali aż 4:2, a po trzydziestu minutach prowadziła już 4:0. Dwa gole podopiecznym Czesława Michniewicza dał Tomas Pekhart, a do tego po jednej zdobyczy dołożyli Filip Mladenović oraz Mateusz Wieteska. Przyjezdni walczyli do końca i zdołali jeszcze dwukrotnie trafić do siatki za sprawą Adama Frączczaka i Kamila Drygasa.