PSV Eindhoven zdobyło Puchar Holandii!

Po dziesięciu latach Puchar Holandii wrócił d0 Eindhoven. W finałowym spotkaniu tych rozgrywek na De Kuip PSV pokonało Ajax 2:1!

Prowadzenie w tym spotkaniu objęli mistrzowie Holandii. Trafienie Ajaksowi w 23. minucie dał Ryan Gravenberch. W samej końcówce pierwszej połowy amsterdamczycy mogli prowadzić już 2:0, ale gol Noussaira Mazraouiego zostało anulowane przez VAR.

Tuż po wznowieniu gry, pierwsze pięć minut wstrząsnęły Ajaksem. 180 sekund po rozpoczęciu drugiej połowy piłkę w siatkce umieścił Erick Gutierrez, a chwilę później prowadzenie PSV dał znakomity strzał Cody’ego Gakpo!

Dalsze fragmenty meczu to wymiana ciosów z obu stron. Ajax miał swoje szanse, by doprowadzić do dogrywki, ale i piłkarze z Eindhoven mogli podwyższyć rezultat. Ostatecznie to PSV triumfowało 2:1 i sięgnęło po Puchar Holandii pierwszy raz od 2012 roku.

PSV – Ajax 2:1

Gole: 0:1 Gravenberch; 1:1 Gutierrez; 2:1 Gakpo