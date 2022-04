Erik ten Hag lada moment trenerem Manchesteru United

Od dłuższego czasu trwa saga pod tytułem “Erik ten Hag nowym trenerem Manchesteru United”. Jak informuje Fabrizio Romano, kwestią godzin jest jej zakończenie. Angielski klub lada moment poinformuje o podpisaniu kontraktu z holenderskim trenerem.

Wg włoskiego dziennikarza wszystko jest już gotowe. Holender po sezonie odejdzie z Ajaksu i przeniesie się na Old Trafford. Oficjalna informacja może zostać ogłoszona jeszcze dzisiaj przez angielski klub. Warto dodać, że Erik ten Hag ma kontrakt jeszcze przez sezon w Amsterdamie. To oznacza, że United będą musieli zapłacić za przejście szkoleniowca do Premier League.

Warto dodać, że Erik ten Hag i jego Ajax za moment mogą zgarnąć kolejny tytuł mistrza Holandii. Na pięć kolejek mają cztery punkty przewagi nad drugim PSV. Tym samym, z którym amsterdamczycy polegli w finale Pucharu Holandii w miniony weekend. Ajax w tym sezonie także odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benfiką. Dodajmy nieoczekiwanie, bowiem wcześniej wygrał swoją grupę z kompletem punktów.

Holenderski szkoleniowiec podpisując kontrakt z MU nie może być pewny, gdzie jego klub zagra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Czerwone Diabły tracą trzy punkty do czwartego Tottenhamu, który otwiera strefę Ligi Mistrzów. Tuż za United jest także Arsenal mający zaległe spotkanie. A już dzisiaj Manchester United rozegra prestiżowe spotkanie z Liverpoolem na Anfield.