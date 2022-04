Chelsea – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (20.04.2022)

Patrz膮c na ostatni膮 dyspozycje, chyba nie ma w膮tpliwo艣ci, kto powinien zgarn膮膰 komplet punkt贸w. Chelsea ma jednak spory luz psychiczny pod k膮tem ko艅c贸wki ligi. Na pierwsze dwa miejsca nie ma szans, natomiast ma troch臋 zapasu nad czwartym zespo艂em. W tym kierunku chce pod膮偶a膰 jednak pi膮ty Arsenal. Po ich stronie k艂opotem jest obecna dyspozycja.

Chelsea – Arsenal zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Dla The Blues jeszcze sezon si臋 nie sko艅czy艂. Trzeba w lidze dowie藕膰 podium. Mo偶e to nie b臋dzie spe艂nienie marze艅, ale wobec super dyspozycji Liverpoolu czy Manchesteru City takie mini mistrzostwo. Nie b臋dzie tak偶e Ligi Mistrz贸w, chocia偶 niewiele brakowa艂o, by Thomas Tuchel i sp贸艂ka odrobili strat臋 z Londynu i ograli Real Madryt na Bernabeu. Jest jednak szansa na trofeum. Mowa o finale FA Cup, w kt贸rym zmierz膮 si臋 z Liverpoolem. To b臋dzie jednocze艣nie rewan偶 za fina艂 EFL Cup, gdy The Reds ju偶 raz wygrali z nimi na Wembley.

Arsenal w ostatnich tygodniach w fatalnej dyspozycji. Pi臋膰 ostatnich mecz贸w – cztery pora偶ki. Teraz seria trzech kolejnych wpadek. A trzeba pami臋ta膰, 偶e nie grali z czo艂贸wka. Crystal Palace 0:3, Brighton 1:2 i Southampton 0:1. 殴le to wygl膮da, a mimo tego Liga Mistrz贸w nie uciek艂a zbyt daleko. Jeden zaleg艂y mecz wygrany i znowu b臋d膮 bi膰 si臋 z Tottenhamem o LM. Jednak przy obecnej formie, trudno liczy膰 na co艣 wi臋cej ni偶 po prostu Liga Europy. Mikel Arteta musi obudzi膰 swoich zawodnik贸w w ko艅c贸wce sezonu.

Chelsea – Arsenal kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Chelsea wygra, kurs: 1,95

Arsenal wygra, kurs: 4,20

Remis, kurs: 3,65

Chelsea – Arsenal nasze typy

Dwa typy w kierunku gospodarzy. Jeden na zwyci臋stwo, drugi na bramki.

Nasze typy Chelsea 1,95

Chelsea powy偶ej 1,5 bramki 2,05

Chelsea – Arsenal fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z pi膮t膮 dru偶yn膮 Premier League. Obie ekipy dzieli 8pkt: 62 do 54 na korzy艣膰 gospodarzy

Chelsea ma dwa zaleg艂e mecze i przewag臋 pi臋ciu punkt贸w nad czwartym Tottenhamem

Arsenal w przypadku wygranej zr贸wna si臋 punktami z Tottenhamem

Arsenal przegra艂 trzy ostatnie mecze ligowe

Jesieni膮 na Emirates Chelsea wygra艂a 2:0 po golach Lukaku i Jamesa

