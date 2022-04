Fulham wywalczyło awans do Premier League

Zaledwie jednego sezonu piłkarze Fulham potrzebowali do tego, aby wywalczyć powrót do Premier League. We wtorek podopieczni Marco Silvy pokonali Preston 3:0 i zapewnili sobie awans do angielskiej elity.

Przed wtorkowym spotkaniem przeciwko Preston, piłkarze Fulham wiedzieli, że zwycięstwo zapewni im przepustkę do Premier League. Losy spotkania zostały rozstrzygnięte już w pierwszej połowie, bowiem po dwóch golach Mitrovicia oraz jednym golu Fabio Carvalho Fulham prowadziło już 3:0. Po przerwie rezultat nie uległ zmianie.

Do końca sezonu pozostały cztery spotkania, a The Cottagers mają już trzynaście punktów przewagi nad Huddersfield. Awans Fulham do Premier League oznacza bardzo szybki powrót – przypomnijmy, że zespół z Craven Cottage spadł do Championship przed rokiem.