Juventus – Fiorentina 🇮🇹 Typy, kursy (20.04.2022)

We wtorek awans do fina艂u Coppa Italia zagwarantowa艂 sobie Inter Mediolan. Kto b臋dzie ich przeciwnikiem? Przekonamy si臋 w 艣rodowy wiecz贸r, kiedy dojdzie do rewan偶owej potyczki pomi臋dzy Juventusem a Fiorentin膮.



Juventus – Fioretina zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Gospodarze w ostatnich tygodniach radz膮 sobie do艣膰 przeci臋tnie. Podczas ostatniego weekendu Juventus tylko zremisowa艂 z Bologn膮 1:1, pomimo tego, 偶e rywale w ostatnich kilku minutach grali w dziewi膮tk臋. Tymczasem Fiorentina zwyci臋偶y艂a we wszystkich poprzednich trzech ligowych meczach pokonuj膮c kolejno Empoli, Napoli oraz Venezi臋.

Przed dzisiejszym spotkaniem w lepszej sytuacji znajduje si臋 Juventus, kt贸ry wygra艂 pierwszy mecz we Florencji 1:0. Jedyne trafienie w tamtym spotkaniu pad艂o w samej ko艅c贸wce, gdy do w艂asnej siatki trafi艂 Venuti. Takim samym wynikiem zako艅czy艂o si臋 r贸wnie偶 starcie obu ekip w Serie A. Na pocz膮tku listopada ubieg艂ego roku Tury艅czycy pokonali Viol臋 1:0 po bramce Juana Cuadrado.

Juventus – Fiorentina kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wygrana Juventusu, kurs: 2,00

Remis, kurs: 3,50

Wygrana Fiorentiny, kurs: 3,95

Juventus – Fiorentina nasze typy

Zak艂adamy, 偶e tym razem Fiorentina nie da si臋 pokona膰 Juventusowi.

Nasze typy Fiorentina lub remis 1.85 ZAGRAJ

ZAGRAJ Fiorentina strzeli gola 1.52 ZAGRAJ

Juventus – Fiorentina fakty meczowe

W dw贸ch meczach obu dru偶yn w tym sezonie Juventus zawsze wygrywa艂 1:0

Fiorentina wygra艂a trzy ostatnie mecze w Serie A

Juventus wygra艂 jeden spo艣r贸d trzech ostatnich mecz贸w w Serie A

Juventus pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Juventus – Bologna 1:1

Cagliari – Juventus 1:2

Juventus – Inter 0:1

Juventus – Salernitana 2:0

Juventus – Villarreal 0:3

Fiorentina pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Fiorentina – Venezia 1:0

Napoli – Fiorentina 2:3

Fiorentina – Empoli 1:0

Inter – Fiorentina 1:1

Fiorentina – Bologna 1:0

