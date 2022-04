Kibice Liverpoolu z gestem wsparcia dla Cristiano Ronaldo [WIDEO]

Liverpool pewnie pokonał na Anfield Manchester United, jednak we wtorkowy wieczór wynik meczu nie był najważniejszy. Kibice oraz piłkarze obu drużyn zjednoczyli siły, by wesprzeć, przeżywającego osobistą tragedię, Cristiano Ronaldo.

W poniedziałek zawodnik Manchesteru United poinformował, że stracił synka z bliźniaczej ciąży, a poród przeżyła tylko jego córeczka. Z tego względu Ronaldo nie wystąpił we wtorkowym meczu z Liverpoolem. Pomimo absencji Portugalczyka, kibice Liverpoolu zdecydowali się wesprzeć go w trudnych chwilach. W 7. minucie spotkania na Anfield rozległy się gromkie brawa, a fani “The Reds” odśpiewali klubowy hymn “You’ll Never Walk Alone”.

🔴 QUELLE IMAGE 👏 À la 7ème minute, les supporters de Liverpool ont applaudi pour soutenir Cristiano Ronaldo, tout en chantant "You'll never walk Alone". Le football, quelle famille 🙏❤pic.twitter.com/TyG34SuYVr — PiedsCarrés (@PiedsCarres) April 19, 2022

“To był najważniejszy moment meczu”

Głos po spotkaniu z Manchesterem United zabrał Jurgen Klopp, który docenił gest kibiców Liverpoolu. — To był najważniejszy moment meczu, nawet biorąc pod uwagę ten wspaniały wynik. W siódmej minucie wszyscy pokazali wielką klasę. Wiele rzeczy w życiu jest ważniejszych niż piłka nożna – powiedział Klopp.