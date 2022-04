Jan Urban porównuje kibiców Górnika do fanów Athletic Bilbao: “To taka trójkolorowa rodzina”

Górnik Zabrze nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej. W dwóch ostatnich ligowych spotkaniach zabrzanie stracili łącznie aż siedem bramek. Niezadowolenia z formy piłkarzy nie zamierzali kryć kibice, którzy krytykowali zawodników Górnika w dość niewybredny sposób. Do dyspozycji swoich podopiecznych oraz postawy kibiców z Zabrza odniósł się dziś Jan Urban.

– Rozumiem frustrację kibiców, bo mogą się czuć zawiedzeni – zaznacza już na wstępie Jan Urban, którego podopieczni w pięciu ostatnich spotkaniach doznali aż czterech porażek.

“Możemy wygrać z każdym”

Trener Górnika zapewnia również, że cały czas wierzy w swoich piłkarzy i uważa, że należy im się wsparcie. – Nasza drużyna jest w stanie wygrać z każdym, ale ostatnio jest inaczej. Musimy się jednak szanować. Możemy wspierać Lukasa Podolskiego za to co robi, ile daje, ale wspierajmy też naszych młodych graczy i innych, jak choćby Piotra Krawczyka – mówi Jan Urban.

Szkoleniowiec zabrzan stara się również stonować nastroje wśród kibiców. – Ja często porównuję kibiców Górnika do fanów Athletic Bilbao, gdzie jest taka jedna rodzina. Kibice Górnika to taka trójkolorowa rodzina. Musimy się wspierać, bo są i lepsze i gorsze momenty, taka jest piłka. A niech kibice mnie zostawią do oceny to, czy jeden czy drugi gagatek nie biega, nie walczy, nie daje z siebie wszystkiego. Tak jednak nie jest. Piłkarze robią, co mogą. Jedną kwestią jest szczęście, a drugą umiejętności, a nam w niektórych momentach ich brakuje. Natomiast zapewniam kibiców, że walczymy o jak najwyższą pozycję w tabeli, bo też mamy swoje ambicje – skwitował Jan Urban.