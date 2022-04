Reprezentacja Polski U17 przegrywa pierwszy mecz eliminacji

Dzisiaj ruszyły eliminacje w ostatniej z ośmiu grup drugiej rundy kwalifikacji do Euro U17. W niej biało-czerwoni na początek zmierzyli się z Włochami. Niestety reprezentacja Polski poległa z gospodarzem eliminacyjnego turnieju 0:1.

Wcześniej poznaliśmy już czternastu finalistów. Wśród nich Izrael jako gospodarz, a także trzynaście ekip, które zakwalifikowało się do turnieju. Pozostało zatem sześć, a po dzisiejszym dniu cztery, meczów, które wyłonią dwie ostatnie drużyny na izraelski turniej. Reprezentacja Polski U17 trafiła do grupy z Włochami, Ukrainą i Kosowem. Żeby trafić na turniej trzeba albo wygrać grupę, albo znaleźć się w gronie siedmiu z ośmiu wicemistrzów grup.

Po pierwszej kolejce droga się nieco wydłużyła. Polska przegrała 0:1 po golu na początku drugiej połowy. Niestety był to gol samobójczy. Dawid Zięba… dostał piłką w głowę, tuż po tym, jak ta trafiła w poprzeczkę polskiej bramki. Jak na złość, futbolówka wpadła do siatki i w ten sposób gospodarze zainkasowali komplet punktów. W drugim meczu Ukraina pokonała Kosowo 2:0. To właśnie nasi wschodni sąsiedzi są liderem grupy po pierwszej kolejce.

Włochy U17 – Polska U17 1:0

1:0 Zięba sam.

Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra w sobotę i przyszły wtorek. Najpierw rywalem będzie Kosowo, a na koniec Ukraina. Do awansu potrzebne będzie minimum jedno zwycięstwo. Warto pamiętać, że w przypadku zajęcia drugiego miejsca, pod uwagę będzie brany bilans przeciwko pierwszej i trzeciej drużynie w grupie.