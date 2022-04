Oficjalnie: Erik ten Hag zostanie trenerem Manchesteru United

Erik ten Hag został oficjalnie zaprezentowany jako nowy menadżer Manchesteru United. Szkoleniowiec przejmie stery na Old Trafford od początku nowego sezonu.

Doniesienia, którymi angielskie media zasypywały nas od kilku dni w końcu się potwierdziły. Erik ten Hag zostanie nowym szkoleniowcem Manchesteru United. Holender podpisał trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Trener Ajaxu zastąpi na stanowisku Ralfa Rangnicka, który rozstanie się z “Czerwonymi Diabłami” wraz z końcem obecnego sezonu.

Rewolucja

Oznacza to, że wraz z początkiem przyszłego sezonu rozpocznie się długo zapowiadana przebudowa składu “Czerwonych Diabłów”. Długo szukano odpowiedniej osoby, która mogłaby pokierować projektem, ale włodarze klubu z Old Trafford byli najbardziej przekonani do wizji przedstawionej przez Ten Haga.

Rolę asystenta holenderskiego menadżera obejmie Mitchell van der Gaag, który współpracował z Ten Hagiem w Ajaksie. David Ornstein donosi ponadto, że Manchester United nie aktywował klauzuli zawartej w kontrakcie 52-letniego szkoleniowca i porozumiał się z klubem z Amsterdamu na innych zasadach.