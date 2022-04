Juventus i RB Lipsk w finałach krajowych pucharów

Francja, Anglia i Hiszpania swoich finalistów już znają. W środku tygodnia w tych krajach królowały ligi. Były jednak dwa przypadki, gdy dopiero teraz poznaliśmy finalistów krajowych pucharów. Ostatnimi ekipami są Juventus i RB Lipsk. Te drużyny już niedługo w Rzymie i Berlinie zagrają o trofea.

Juventus po raz drugi pokonał Fiorentinę. Tym razem ekipa Wojciecha Szczęsnego wygrała 2:0. Polak, jak w to w pucharze, przesiedział 90 minut na ławce. Po drugiej stronie zagrali także biało-czerwoni. Bartłomiej Drągowski 90 minut, zaś Krzysztof Piątek wszedł na ostatnie 11 minut. Gole dla Starej Damy strzelali Federico Bernardeschi i Danilo. Juventus zatem zmierzy się w finale z Interem. Ekipa z Mediolanu wygrała derby miasta 3:0 i wyeliminowała Milan. Decydujący mecz o tytule odbędzie się tradycyjnie na Stadio Olimpico, już 11 maja.

Znamy także finalistów DFB Pokal. W nim Freiburg zagra z RB Lipskiem. Pierwsi mieli znacznie łatwiejszego rywala, gdyż trafili na drugoligowe HSV, które odprawili 3:1. W drugim półfinale RB Lipsk pokonał Union Berlin. Stołeczni prowadzili do przerwy 1:0, ale to gospodarze awansowali. Najpierw Andre Silva, a w doliczonym czasie gry Emil Forsberg dali przepustkę do finału. Ten odbędzie się 21 maja na Olympiastadion w Berlinie. Warto dodać, że to może nie być jedyny finał dla ekipy z Lipska. Już w przyszłym tygodniu rozpoczynają dwumecz z Glasgow Rangers w półfinale Ligi Europy.

Co w pozostałych finałach? W Hiszpanii już za dwa dni rywalizacja Realu Betis z Valencią. W drugi weekend maja obejrzymy starcie Nicei z Nantes we Francji, a tydzień później czeka nas spotkanie Liverpoolu z Chelsea w ramach FA Cup.