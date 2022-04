Inter – Roma 🇮🇹 Typy, kursy (23.04.2022)

Szlagierowym spotkaniem 34. kolejki Serie A b臋dzie mecz Interu Mediolan z AS Rom膮. Pocz膮tek tego meczu zaplanowano na godzin臋 18:00.



Inter – Roma zapowied藕 (sobota, 18:00)

Inter znajduje si臋 tu偶 za plecami Milanu maj膮c dwa punkty straty do swojego odwiecznego rywala. Ostatnio Inter pokona艂 Rossoneri w Pucharze W艂och, a w lidze notuje seri臋 trzech spotka艅 z rz臋du ze zwyci臋stwem. Gdyby poszuka膰 ostatniej pora偶ki Nerazzurri w Serie A, to musieliby艣my cofn膮膰 si臋 do 20 lutego i meczu z Sassuolo.

W dobrej dyspozycji znajduje si臋 tak偶e Roma. Pi艂karze Jose Mourinho pewnie zameldowali si臋 w p贸艂finale Ligi Konferencji UEFA, a w Serie A zajmuj膮 miejsce tu偶 za TOP4 trac膮c pi臋膰 oczek do Juventusu. Podczas poprzedniego weekendu Rzymianie zremisowali z Napoli 1:1.

Inter – Roma nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu i goli po obu stronach.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.80 ZAGRAJ

ZAGRAJ Inter 1.65 ZAGRAJ

Inter – Roma kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Interu, kurs: 1.65

remis, kurs: 4.15

wygrana Romy, kurs: 5.20

Inter – Roma fakty meczowe

Inter traci do Milanu dwa punkty i ma do rozegrania mecz zaleg艂y

Inter po raz ostatni przegra艂 w lidze 20 lutego

Inter pokona艂 Rom臋 w tym sezonie w Pucharze W艂och 2:0

Inter – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Milan 3:0

Spezia – Inter 1:3

Inter – Hellas 2:0

Juventus – Inter 0:1

Inter – Fiorentina 1:1

Roma – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Napoli – Roma 1:1

Roma – Bodo 4:0

Roma – Salernitana 2:1

Bodo – Roma 2:1

Sampdoria – Roma 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

GKS Jastrz臋bie – Widzew 艁贸d藕