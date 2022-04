Stadion Łódzkiego Klubu Sportowego gotowy. Dzisiaj mecz przeciwko Chrobremu

Wydarzeniem weekendu w Fortuna 1 Lidze będzie starcie pomiędzy Łódzkim Klubem Sportowym a Chrobrym Głogów. Pierwszy raz otwarte będą wszystkie trybuny Stadionu Miejskiego przy al. Unii 2 i w związku z tym możemy spodziewać się kompletu publiczności oraz bardzo gorącej atmosfery.



Wielkie otwarcie

Dzisiejszy dzień był bardzo długo wyczekiwanym przez kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Wreszcie będą mieli oni przyjemność korzystania ze wszystkich czterech trybun swojego stadionu. Obiekt ma być obecnie największym w Fortuna 1 Lidze. W skali całego kraju pod względem pojemności będzie zajmował dwunaste miejsce mogąc pomieścić dokładnie 18029 osób.

– Skupiamy się na meczu, ale to wydarzenie jest czymś, od czego nie da się uciec myślami. Czeka nas święto, które mam nadzieję, wszyscy zapamiętają na długo. Wypełnione kibicami trybuny pomogą nam w piątek, o ile sami zdołamy wynikającą z tego przewagę wykorzystać. Do tej pory nie osiągaliśmy na naszym stadionie satysfakcjonujących wyników. Wierzymy, że jutrzejszy mecz będzie początkiem czegoś dobrego – powiedział na przedmeczowej konferencji Marcin Pogorzała, trener gospodarzy.

W klubie spodziewają się w zasadzie kompletu publiczności. W ostatnich godzinach do dodatkowej sprzedaży trafiła pula biletów z sektora gości, których tym razem nie będzie.

– W związku z ogromnym zainteresowaniem kibiców i szansą pobicia rekordu frekwencji w województwie łódzkim w XXI wieku do sprzedaży trafiły bilety na sektor H4, czyli tzw. sektor gości. W piątek sympatyków drużyny gości zabraknie, więc chcemy sektor H4 wypełnić razem z Wami – czytamy w komunikacie klubu.

Ponadto ŁKS zachęca kibiców do nabycia specjalnych mini-karnetów. Ich zakup oznacza zapewnienie sobie wejścia na każdy z trzech ostatnich meczów w tej kampanii. Oprócz dzisiejszego spotkania z Chrobrym obejmuje on derbową konfrontację z Widzewem oraz mecz przeciwko Odrze Opole.

O co gra ŁKS?

A jak wygląda sytuacja Łódzkiego Klubu Sportowego w ligowej tabeli? Przed spotkaniem przeciwko Chrobremu łodzianie zajmują ostanie barażowe miejsce, czyli szóste. Ich dorobek punktowy wynosi 42 oczka, a więc tylko jedno więcej, niż ma siódma Sandecja. Nie da się ukryć, że “Rycerze Wiosny” nie potrafią ustabilizować swojej formy i już od dłuższego czasu przeplatają zwycięstwa z remisami i przegranymi. Dość powiedzieć, że od początku sezonu tylko dwa razy doszło do sytuacji, w której ŁKS wygrał dwa kolejne mecze z rzędu.



Do końca sezonu regularnego pozostało sześć spotkań i w zasadzie trudno mieć nadzieję na to, że Łódzki Klub Sportowy załapie się jeszcze do czołowej dwójki by móc wywalczyć bezpośrednią przepustkę do Ekstraklasy. Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli i dotychczasowe wyniki zespół raczej skupi się na tym, by utrzymać miejsce barażowe. Kluczowe mogą okazać się najbliższe trzy potyczki, które będą bezpośrednimi starciami z innymi przeciwnikami zainteresowanymi awansem.

Terminarz Łódzkiego Klubu Sportowego do końca sezonu:

Chrobry (dom)

Arka (wyjazd)

Widzew (dom)

Górnik Polkowice (wyjazd)

Odra Opole (dom)

GKS Katowice (wyjazd)

Jak piłkarze Marcina Pogorzały spiszą się w pierwszych z tych sześciu spotkań na otwarcie nowego obiektu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już dzisiaj. Początek starcia ŁKS – Chrobry zaplanowano na godzinę 20:30.