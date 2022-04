Chrobry wygrywa na otwarcie nowego stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego

Piątkowy wieczór był niezwykle ważny dla Łódzkiego Klubu Sportowego, który otwierał swój nowy stadion. Gospodarze nie podołali jednak zadaniu sportowemu i przegrali z Chrobrym Głogów 0:1.

Na nowym obiekcie w Łodzi pojawiło się ponad 18 tysięcy kibiców. Nie mogli oni jednak oglądać wielkiego widowiska, bowiem bardzo długo na murawie nie działo się zbyt wiele. Minimalną przewagę zdawał się mieć ŁKS, ale nie udokumentował jej żadnym trafieniem.

Po zmianie stron kontrolę nad meczem przejął Chrobry. Podopieczni Ivana Djurdjevicia dążyli do zdobycia bramki i dokonali tego w 88. minucie. Wówczas lewym skrzydłem ruszył Dominik Piła, wymienił podanie z Mateuszem Rzuchowskim i wyłożył piłkę na pustą bramkę do Jaki Kolenca. Słoweński pomocnik nie miał już żadnych problemów z tym, by umieścić futbolówkę w siatce.

Chrobry wygrał w Łodzi 1:0 i dzięki temu przybliżył się do utrzymania miejsca w strefie barażowej. Z kolei gospodarze mogą po tej serii gier znaleźć się poza czołową szóstką.

ŁKS Łódź – Chrobry Głogów 0:1

Gol: Kolenc 88′