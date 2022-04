Reprezentacja Polski U17 wygrywa z Ukrainą. Awans na Euro na wyciągnięcie ręki

W środę biało-czerwoni rozpoczęli od falstartu z Włochami. Dzisiaj reprezentacji Polski U17 rozegrała swój drugi mecz podczas włoskiego turnieju eliminacyjnego do Euro. Kadra Dariusza Gęsiora pokonała Ukrainę 3:2. To oznacza, że przed ostatnią kolejką Polska będzie miała spore szansę na awans.

Polacy już do przerwy prowadzili dwoma bramkami. Do bramki przeciwników trafiali Dawid Tkacz oraz Kacper Śmiglewski. Zawodnikom Górnika Łęczna i Polonii Warszawa asystował Oliwier Sławiński. Piłkarz Zagłębia Lubin do dwóch ostatnich podań, dorzucił jeszcze gola. Po godzinie gry było 3:0 i wydawało się, że obejdzie się bez emocji. Jednak Ukraińcy walczyli do końca. W 61. minucie Ołeksij Husiew strzelił pierwszego gola, a tuż przed końcem bramkę kontaktował strzelił Mykyta Dzeń.

🇺🇦 Ukraina U-17 🤝 Polska U-17 🇵🇱 pic.twitter.com/uyajLmGSIV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 23, 2022

Na szczęście kolejnego gola dla naszych wschodnich sąsiadów zabrakło. Dzięki temu biało-czerwoni mają po dwóch meczach trzy punkty i lepszy bilans meczów bezpośrednich z Ukrainą. To może być kluczowe w kontekście końcowej tabeli.

Polska – Ukraina 3:2 (2:0)

1:0 Dawid Tkacz 36′

2:0 Kacper Śmiglewski 45′

3:0 Oliwier Sławiński 58

3:1 Ołeksij Husiew 61′

3:2 Mykyta Dzeń 88′

Ostatni mecz turnieju eliminacyjnego odbędzie się we wtorek o godzinie 15:00. Wtedy reprezentacja Polski U17 zagra z Kosowem. Wówczas przy sprzyjających wynikach, nawet remis może dać awans na Euro. Wszystko zależy od wyniku dzisiejszego meczu Włochy – Kosowo, a także spotkania gospodarzy z Ukrainą we wtorek.