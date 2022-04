Karuzela transferowa się rozkręca. Haaland trafi do City, a Gabriel Jesus do Arsenalu? Trwają rozmowy

Letnie okno transferowe zbliża się wielkimi krokami. David Ornstein informuje, że niebawem może dojść do dwóch ściśle związanych ze sobą transferów. Erling Haaland trafić ma do Manchesteru City, a Gabriel Jesus do Arsenalu.

Plotki mówiące o tym, że Manchester City poważnie rozważa sprowadzenie na Etihead Erlinga Haalanda przybierają na sile. Dziennikarz The Athletic David Ornstein potwierdza, że “The Citizens” chcieliby latem sięgnąć po norweskiego napastnika. Dodaje również, że transfer Haalanda będzie brzemienny w skutkach dla jednego z piłkarzy Manchesteru.

Arsenal zainteresowany Jesusem?

Ornstein sugeruje, że w momencie transferu Norwega w Manchesterze City zrobi się za ciasno dla Gabriela Jesusa, którego kontrakt z “The Citizens” dobiegnie końca latem 2023 roku. O usługi Brazylijczyka już teraz zabiega Arsenal, który prowadzi rozmowy z samym piłkarzem.

Nawet jeśli “Kanonierom” nie uda się porozumieć z Manchesterem City, to klub sonduje możliwość sprowadzenia Jesusa za darmo, kiedy wygaśnie jego kontrakt z obecnym pracodawcą. Ornstein zaznacza jednak, że do ostatecznego porozumienia wciąż jeszcze daleko.