Bayern Monachium pokonał BVB i został mistrzem Niemiec

Bayern Monachium ograł Borussię Dortmund 3:1 w sobotnim szlagierze niemieckiej Bundesligi. Tym samym zespół Juliana Nagelsmanna zapewnił sobie kolejny tytuł mistrzowski.

Pierwsze fragmenty meczu były dosyć senne. Zmieniło się to w 15. minucie, kiedy po rzucie rożnym wykonywanym przez Kimmicha pojedynek w powietrzu wygrał Goretzka, a następnie piłka spadła pod nogi Serge Gnabry’ego. 26-latek pięknym, mocnym strzałem umieścił ją w siatce i dał Bayernowi prowadzenie.

Niespełna dwadzieścia minut później gospodarze prowadzili już 2:0. Zawodnicy BVB stracili futbolówkę na własnej połowie, a z tego bardzo szybko skorzystał Thomas Muller. Niemiec momentalnie zauważył wbiegającego w szesnastkę Roberta Lewandowskiego, posłał piłkę do polskiego snajpera, a ten pewnym strzałem zamienił okazję na gola.

Druga część meczu dobrze rozpoczęła się dla gości. Kilka minut po wznowieniu gry Joshua Kimmich sfaulował we własnym polu karnym Marco Reusa. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Emre Can i zagwarantował swojej drużynie trafienie kontaktowe.

Dortmundczycy atakaowali w kolejnych fragmentach meczu, ale razili nieskutecznością. Swoich okazji na bramkę nie potrafił zamienić chociażby Erling Haaland. Zemściło się to w 84. minucie, kiedy Jamal Musiala zdecydował się na indywidualną akcję, oddał mocny strzał, po czym piłkę odbił Hitz. Futbolówka wróciła jednak w okolice bramki BVB, z czego ostatecznie skorzystał 19-letni piłkarz Bayernu i ustalił wynik na 3:1.

Zwycięstwo Bayernu oznacza, że losy tytułu mistrzowskiego zostały już ostatecznie rozstrzygnięte. Na trzy mecze przed końcem sezonu zespół Roberta Lewandowskiego ma nad BVB 12 oczek przewagi.

Bayern Monachium – Borussia Dortmund 3:1

Gole: 1:0 Gnabry; 2:0 Lewandowski; 2:1 Can; 3:1 Musiala