Inter wygrywa w hicie z Romą i wysuwa się na prowadzenie

Weekend z 34. kolejką Serie A upływa pod znakiem meczów mediolańsko-rzymskich. Jutro Lazio podejmie Milan, a dzisiaj Inter ograł Romę. Mistrz Włoch zwyciężył 3:1 i wrócił – przynajmniej do jutra – na pierwsze miejsce w tabeli.

Faworytem meczu byli gospodarze. Inter w ostatnich tygodniach wrócił do wygrywania. Pokonał Juve w Turynie, pokonał kilka dni temu Milan w Pucharze Włoch 3:0 i awansował do finału. W dobrych nastrojach Simone Inzaghi i spółka przystępowali do sobotniego hitu Serie A. I to oni rozpoczęli strzelanie. W 30. minucie wynik otworzył Denzel Dumfries. Niestety przy tym golu nie popisał się Nicola Zalewski.

Marcelo Brozović pięknie wykończył akcję Interu Mediolan w hicie tej kolejki Serie A! 😍 Czy AS Roma odrobi dwubramkową stratę? 🤔 Włączcie Eleven Sports 1! ⚽️ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/b5iWBRatNs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 23, 2022

Minęło 10 minut i już było 2:0 dla gospodarzy po akcji Chorwatów. Ivan Perisić wypuścił w bój Marcelo Brozovicia, a środkowy pomocnik efektownym strzałem podwyższył wynik. Chwilę po przerwie było już 3:0 dla ekipy Inzaghiego. Tym razem do bramki Rui Patricio trafił Lautaro Martinez. Argentyńczyk strzelił swojego 16. gola w tym sezonie Serie A. Warto dodać, że wychowanek Racingu Avellaneda w ciągu ośmiu dni aż cztery razy trafiał do siatki rywali.

Roma była bezradna w tym meczu i nie miała najmniejszych szans na zdobycie choćby punktu. Jednak w końcówce udało im się strzelić gola na otarcie łez. Po zespołowej akcji efektownym strzałem popisał Henrich Mkhitarjan ustalając wynik spotkania.

Inter Mediolan wygrywa 3:1 w hitowym starciu z AS Romą! 👏 Jedynego gola dla gości strzelił w samej końcówce meczu Henrich Mychitarian. ⚽️ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/yy0buvTl2e — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 23, 2022

Inter – Roma 3:1 (2:0)

1:0 Dumfries 30′

2:0 Brozović 40′

3:0 Lautaro 52′

3:1 Mkhitarjan 85′

Już jutro Milan zagra na Olimpico i może wrócić na pozycje lidera. Warto jednak pamiętać, że w najbliższą środę Inter czeka zaległy mecz w Bolonii. Wówczas mistrzowie kraju mogą na dobre wrócić na pierwsze miejsce w tabeli. Patrząc na ich terminarz, są faworytem w walce o mistrzostwo. Przed nimi mecze z Udinese, Empoli, Cagliari i Sampdorią.