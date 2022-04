Maciej Skorża niezadowolony po meczu Lecha. “Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca”

Lech Poznań pokonał w niedzielne południe Stal Mielec 3:1. Po meczu na konferencji prasowej pojawił się Maciej Skorża, który mimo końcowego rezultatu, nie był do końca zadowolony z poczynań swojego zespołu.

– Wszyscy widzieliśmy jak zaczął się dla nas ten mecz, a zaczął się fatalnie. Już po pierwszej akcji musieliśmy gonić wynik. Kolejną złą informacją jest dla nas czwarta żółta kartka Dawida Kownackiego, co wyklucza go z meczu w Gliwicach za dwa tygodnie – rozpoczął trener.

– Temat początku meczu muszę przedyskutować z drużyną. Od pierwszego momentu kopnięcia piłki w tym meczu było widać, że jesteśmy nieskoncentrowani. W przeciągu pierwszej minuty mieliśmy aż trzy straty w prostych sytuacjach! To dla nas lekcja i na szczęście Stal zdobyła bramkę szybko, a to podziałało na nas jak zimny prysznic. Zareagowaliśmy, ale takie sytuacje nie mogą mieć miejsca – kontynuował Skorża.

Zdaniem 50-letniego szkoleniowca olbrzymim pozytywem jest jednak to, że Kolejorz ostatecznie odwrócił losy meczu.

– Szanuję jednak to, że pomimo naszego słabszego dnia głównie w aspekcie fizycznym, potrafiliśmy zdobyć trzy gole. Obrona rywala była bardzo skomasowana, a my zrobiliśmy to z ataku pozycyjnego. To są plusy i to chcę przede wszystkim pamiętać z tego meczu – powiedział.

– Podczas tego meczu było bardzo niewiele momentów, z których możemy być zadowoleni. Jak porównajmy sobie to spotkanie z tym środowym przeciwko Górnikowi Łęczna, to nie było zbyt dużo fragmentów, w których graliśmy na odpowiedniej intensywności – zakończył Skorża.

W ostatnich kolejkach tego sezonu Lech Poznań zagra jeszcze z Piastem Gliwice, Wartą Poznań oraz Zagłębiem Lubin. Zanim dojdzie do tych meczów, Kolejorza czeka jeszcze finałowe spotkanie Pucharu Polski przeciwko Rakowowi Częstochowa.