Szymon Marciniak poprowadzi półfinał Ligi Mistrzów

Kolejne wyróżnienie dla polskiego arbitra, który w tym sezonie Ligi Mistrzów zbiera same pochwały. Szymon Marciniak poprowadzi już czwarty mecz fazy pucharowej tych prestiżowych rozgrywek. Teraz Polak dostał mecz Liverpool – Villarreal.

To już ósmy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, który przypadł Polakowi. Warto dodać, że obu ekipom miał już okazje sędziować. W przypadku Liverpoolu mowa nawet o dwóch spotkaniach. Najpierw 3:2 z Milanem w fazie grupowej. Wtedy podyktował jedenastkę dla The Reds, którą zmarnował Mohamed Salah. W końcówce pokazał także żółtą kartkę Jamesowi Milnerowi. Z kolei w 1/8 finału prowadził spotkanie Liverpoolu na San Siro z Interem. Wtedy angielski zespół wygrał 2:0, a przez 90 minut nie było ani jednej kartki!

W tej samej rundzie, ale w serii rewanżów, dostał mecz Juventus – Villarreal. Hiszpanie wygrali sensacyjnie aż 3:0. Szymon Marciniak podyktował wówczas dwa rzuty karne dla gości. Zresztą za oba był chwalony przez fachowców. Jedenastki na gole zamieniali Gerard Moreno i Arnaut Danjuma pokonując Wojciecha Szczęsnego.

Szansa na finał

Warto dodać, że spotkanie na Anfield poprowadzi cały zespół sędziów z Polski. Na liniach pomogą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Na wozie VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski w roli asystenta. Grono arbitrów uzupełni Słoweniec Slavko Vincic jako sędzia techniczny.

Już teraz się mówi, że to będzie najważniejszy mecz dla Szymona Marciniaka w tej edycji. Dobry występ na tym poziomie może być przepustką do finału na Stade de France. Tak jak piłkarze obu ekip nie mają już miejsca na błędy, tak polscy sędziowie również muszą wykazać się czujnością. Przed nimi wielka i życiowa szansa na to, by trafić na najważniejszy klubowy mecz na świecie.