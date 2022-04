Milik zakończy karierę w Górniku Zabrze? Piłkarz zabrał głos

Wciąż nie wiadomo czy Arkadiusz Milik pozostanie na przyszły sezon w Marsylii. W rozmowie na kanale “Po Gwizdku” napastnik reprezentacji Polski wypowiedział się jednak na temat potencjalnego powrotu do Górnika Zabrze.

Wielu polskich piłkarzy zdecydowało się w ostatnim czasie powrócić do PKO BP Ekstraklasy, by w ostatnich latach wesprzeć kluby, z których wyruszyli w piłkarski świat. Mowa tu chociażby o Kamilu Grosickim, Arturze Borucu czy Kamilu Wilczku. Czy w przyszłości do tego grona dołączy również Arkadiusz Milik? Napastnik nie mówi “nie” takiej ewentualności.

Kolejny powrót do Ekstraklasy?

– Tak, wyobrażam sobie powrót do Górnika. Czemu nie? Myślę, że tak, ale nie powiem, że na pewno wrócę, bo nie wiem, co się stanie. Wydaje mi się, że ważne jest dla mnie to, gdzie żyję. Jakość życia jest ważna, bo przenosi się to na boisko – powiedział Milik.

Napastnik spędził w Górniku Zabrze prawie dwa lata, skąd przeniósł się do Bayeru Leverkusen. W barwach klubu z Zabrza Milik rozegrał 39 spotkań i zdobył 12 bramek.