Xavi: “Nie możemy skończyć jak Manchester United”

Xavi musi stawić czoła pierwszemu poważnemu kryzysowi. Jego FC Barcelona zanotowała w ostatnim czasie trzy wstydliwe porażki na Camp Nou, a hiszpański szkoleniowiec zmuszony był tłumaczyć się ze słabszej formy “Dumy Katalonii”.

Xavi podchodzi do całej sprawy w bardzo realistyczny sposób i tłumaczy, że plany o wielkich sukcesach należy nieco odłożyć w czasie. Hiszpan podkreśla fakt, że klub nadal znajduje się w trudnej sytuacji i wyprowadzenie “Dumy Katalonii” na prostą wymaga jeszcze sporo pracy. Xavi nieco naraził się też kibicom Manchesteru United, gdyż stwierdził, że obecnie jego głównym zadaniem jest sprawienie, by Barcelona nie podzieliła losów “Czerwonych Diabłów”.

Uniknąć losu “Czerwonych Diabłów”

– Żyjemy w erze bez Leo Messiego, to samo w sobie jest trudne. On zwykł rozstrzygać mecze w pojedynkę, natomiast my musimy być cierpliwi. Bądźmy realistami. Jesteśmy na początku naszej drogi, cierpliwość jest konieczna. Widzieliśmy już mnóstwo wybitnych zespołów, takich jak Manchester United, którym ciężko jest teraz wrócić na szczyt. Ciężko jest im zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. My nie możemy sobie na to pozwolić. My nie możemy skończyć jak oni – powiedział trener FC Barcelony hiszpańskiej prasie.