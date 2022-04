Ondrej Duda zawieszony przez klub

Zawodnik FC Koeln – Ondrej Duda – został zawieszony przez klub. Były piłkarz Legii Warszawa nie jest w tym sezonie w najlepszej formie, a teraz przyplątały się do tego także poza boiskowe problemy.

Obecny sezon w wykonaniu Ondreja Dudy pozostawia wiele do życzenia. Piłkarz wystąpił w 29 spotkaniach Bundesligi, w których zanotował tylko dwie asysty. To jednak nie jedyne problemy Dudy. Zawodnik FC Koeln będzie w najbliższym czasie trenował indywidualnie, gdy został zawieszony przez klub.

– Przekłada swoje interesy ponad dobro drużyny i na razie będzie trenował indywidualnie – mówi niemieckiej prasie anonimowy informator. Póki co wciąż nie możemy być pewni co przeskrobał Ondrej Duda, ale z pewnością nie został zawieszony bez powodu. Może to oznaczać koniec przygody byłego piłkarza Legii z niemieckim klubem.