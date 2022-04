Wisła Kraków pozostaje w strefie spadkowej. Nafciarze wygrywają przy Reymonta!

Po jednym z najbardziej emocjonujących meczów w tej rundzie Ekstraklasy Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 3:4. O zwycięstwie gości zadecydował gol z rzutu karnego autorstwa Mateusz Szwocha, który padł w 101. minucie.

Wisła Kraków walczyła o to, by wydostać się ze strefy spadkowej. Stałoby się tak w przypadku zwycięstwa Białej Gwiazdy, która mogła wykorzystać wpadki Zagłębia Lubin oraz Śląska Wrocław.

Świetny początek zanotowali jednak goście. W 9. minucie kapitalnym strzałem popisał się Piotr Tomasik i dał Nafciarzom prowadzenie. Już 180 sekund później Vallo ładnym podanie wypuścił na prawą stronę Joriginho, a ten idealnie dośrodkował do Łukasza Sekulskiego, który podwyższył na 2:0.

Gospodarze nie zamierzali się poddawać i w 27. minucie po dwójkowej akcji Sebastiana Ringa i Stefana Savicia ten pierwszy zagwarantował miejscowym gola kontaktowego. Jednak jeszcze przed przerwą znów na listę strzelców wpisał się Sekulski. Napastnik Wisły Płock, który ostatnimi czasy pozostaje niezawodny, wykorzystał idealnie podanie Marko Kolara.

W przerwie Jerzy Brzęczek wprowadził na plac gry Elvisa Manu oraz Momo Cisse. Ten pierwszy już w 58. minucie meczu zdobył bramkę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Marko Poletanovicia. Kilka chwil później zrobiło się już 3:3 kiedy w polu bramkowym Wisły Płock sprytnie zachował się Giorgi Tsitaishvili. Gruzin wyłożył piłkę Zdenokowi Ondraskowi, a Czech wpakował ją do siatki z najbliższej odległości.

Końcowe fragmenty meczu należały do Wisły Kraków, ale ostatecznie to goście mogli cieszyć się ze zwycięstwa. W 96. minucie gry piłka minimalnie trafiła w uniesioną rękę Elvisa Manu, a sędzia Damian Sylwestrzak po analizie VAR podyktował rzut karny dla Nafciarzy. Jedenastkę na gola pewnie zamienił Mateusz Szwoch.

Wisła Płock pokonała Wisłę Kraków 4:3 i w tabeli znajduje się na 6. miejscu tracąc 7 punktów do lokaty dającej prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Tymczasem Biała Gwiazda nie wykorzystała szansy, by wydostać się ze strefy spadkowej i nadal traci 2 oczka do Zagłębia Lubin.

Wisła Kraków – Wisła Płock 3:4 (1:3)

Gole: 0:1 Tomasik; 0:2 Sekulski; 1:2 Ring; 1:3 Sekulski; 2:3 Manu; 3:3 Ondrasek; 3:4 Szwoch (rzut karny)