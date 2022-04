Ancelotti: “W półfinale LM są drużyny, których niewielu się spodziewało”

Już dzisiaj wieczorem odbędzie się pierwszy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt. Przed spotkaniem głos zabrał szkoleniowiec madrytczyków, Carlo Ancelotti.

Zdaniem włoskiego trenera w decydującej fazie Ligi Mistrzów znalazły się dwa zespół, których nikt się nie spodziewał. Według szkoleniowca to Real Madryt oraz Villarreal.

– Doskonale pamiętam co mówiono na początku sezonu i jak oceniano nasze szanse w Lidze Mistrzów. Tymczasem w półfinałach są dwie drużyny, który niewielu się spodziewało. Mam na myśli Villarreal oraz Real Madryt. Największymi faworytami do tego trofeum byli przecież Paris SG, Liverpool, Chelsea czy właśnie Manchester City… – powiedział Ancelotti.

Zapytany bezpośrednio o rywalizację z mistrzami Anglii, odpowiedział:

– Moim zdaniem zniesienie zasady o golach na wyjeździe powoduje, że ten dwumecz będzie bardziej otwarty. Takie starcie to trochę mieszanina uczuć. Z jednej strony czujesz, że jesteś blisko finału, a z drugiej ciągle pamiętasz, że będziesz mierzyć się z niezwykle mocnym przeciwnikiem. Real Madryt miał jednak w Lidze Mistrzów trudne boje z innymi faworytami tych rozgrywek, dlatego jesteśmy przyczajeni do takiego stanu

Na koniec Ancelotti odniósł się do kwestii sytuacji w La Lidze. Przypomnijmy, że już w sobotę podczas potyczki z Espanyolem Królewscy mogą zapewnić sobie tytuł mistrza Hiszpanii.

– Na razie nie myślimy o tym, co wydarzy się w sobotę. Możemy i chcemy wygrać mistrzostwo przed własną publicznością. To dla nas wielka sprawa, że jest to możliwe już na miesiąc przed ostatnią kolejką. Ale obecnie skupiamy się na najbliższym meczu w Lidze Mistrzów. Podchodzimy do niego szczęśliwi i z wielkim entuzjazmem – zapewnił.

Początek spotkania pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt zaplanowano na godzinę 21:00.