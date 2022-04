Emery: “To oczywiste, że Liverpool jest faworytem”

Już dzisiaj wieczorem odbędzie się drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Anfield Liverpool podejmować będzie Villarreal. Przed spotkaniem głos zabrał opiekun Żółtej Łodzi Podwodnej, Unai Emery.

– Naszym celem jest podjęcie rywalizacji z Liverpoolem. To oczywiste, że oni są faworytem. Pamiętam Liverpool, z którym rywalizowałem w finale Ligi Europy sześć lat temu. Teraz nadal ten klub prowadzi Jurgen Klopp i to pokazuje, że stworzyli tutaj znakomity projekt. Obecnie to zespół, który ociera się o perfekcję – komplementował rywala Emery.

Pomimo to, baskijski szkoleniowiec zapewnił, że jego drużyna zmierza przeciwstawić się ekipie The Reds.

– Chcielibyśmy po prostu być sobą na boisku. Mamy świadomość, że możemy stać się wielkimi bohaterami dla naszych kibiców. Gramy z głównym kandydatem do zdobycia Ligi Mistrzów, ale nikt nie może nam odbierać marzeń. W poprzednich rundach potrafiliśmy zaskoczyć Juventus i Bayern, teraz też jesteśmy gotowi na walkę – przyznał.

Zapytany o to, co jego zespół musi zrobić, aby nawiązać walkę z Liverpoolem odparł:

– Zdecydowanie musimy pokazać najlepszą wersję Villarrealu. Naszym celem jest rozegranie perfekcyjnego meczu i wierzymy, że tak się stanie. Nie możemy pozwolić sobie także na brak skuteczności, to będzie bardzo ważne w kontekście awansu – zakończył.

Początek spotkania na Anfield o godzinie 21:00.